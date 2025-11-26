Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch Fernández, negó cualquier vínculo con el empresario Raúl Rocha Cantú, luego de que diversas versiones públicas lo relacionarán con supuestos beneficios tras el triunfo de su hija en la edición 74 de Miss Universo.

Bernardo Bosch frena especulaciones sobre el triunfo de Fátima Bosch

El funcionario buscó aclarar rumores sobre su vida familiar y trayectoria en la administración pública. Explicó que conoció a Rocha Cantú apenas el 13 de septiembre de 2025, durante el evento Miss Universo México en Guadalajara, y aseguró que los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios son falsos.

Bernardo Bosch niega relación con Raúl Rocha Cantú tras triunfo de Fátima Bosch. (Cortesía )

Bosch Hernández destacó que cuenta con 35 años de experiencia profesional, 27 de ellos en Petróleos Mexicanos (Pemex), y afirmó que no enfrenta sanciones vigentes.

Recordó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló una penalización de la Secretaría de la Función Pública en 2019.

No existe en mi contra ningún registro de inhabilitación o sanción en el Sistema de Servidores Públicos Sancionados. Bernardo Bosch Hernández

El funcionario desestimó publicaciones que circularon después de la coronación de su hija, calificando el contenido como falso y carente de rigor periodístico. Subrayó que no tiene relación con su labor en Pemex ni con decisiones internas del sector energético.

Además, reiteró que entre 2018 y 2025 ocupó una coordinación en Pemex Exploración y Producción sin facultades para revisar o adjudicar contratos. Bernardo Bosch Hernández hizo un llamado a quienes difundieron información incorrecta a incorporar precisiones y corregir afirmaciones.