Larry Fink es un perfil influyente en el mundo de las finanzas y la economía global con una carrea de más de 30 años, quien ya se ha pronunciado sobre las acciones de Estados Unidos en Medio Oriente.

Sus advertencias de una posible recesión mundial por la guerra de Estados Unidos contra Irán han resonado en el mundo de las finanzas. Te contamos más sobre quién es Larry Fink:

¿Quién es Larry Fink?

¿Qué edad tiene Larry Fink?

¿Quién es la esposa de Larry Fink?

¿Qué signo zodiacal es Larry Fink?

¿Cuántos hijos tiene Larry Fink?

¿Qué estudió Larry Fink?

¿En qué ha trabajado Larry Fink?

¿Quién es Larry Fink? CEO de BlackRock (IG: BlackRock)

¿Quién es Larry Fink?

Larry Fink es el CEO de BlackRock considerado uno de los mejores CEOs en el mundo durnate 14 años.

En la empresa que “ayuda a los inversores a construir un mejor futuro financiero” además de ser CEO y fundador es consejero delegado.

Su influencia en el mundo es tal que incluso fue recibido en México por la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre de 2024 pata hablar de:

T-MEC

Nearshoring

Polos de Bienestar

Otros temas

Larry Fink se reunió con Sheinbaum en 2024 (IG: Claudia Sheinbaum )

¿Qué edad tiene Larry Fink?

Larry Fink tiene 73 años de edad al haber nacido el 2 de noviembre de 1952.

¿Quién es la esposa de Larry Fink?

Lori Fink es la esposa de Larry Fink, ambos se conocieron en la adolescencia en la secundaria Van Nuys.

Lori Weider fue su nombre de soltera hasta que se casaron en 1974.

¿Qué signo zodiacal es Larry Fink?

Larry Fink es de signo zodiacal Escorpio al haber nacido un 2 de noviembre.

¿Cuántos hijos tiene Larry Fink?

Larry Fink y Lori Fink tienen tres hijos. El hijo mayor, Joshua Fink, ha trabajado en el sector de las inversiones mientras que los otros dos tienen un perfil privado.

¿Qué estudió Larry Fink?

Larry Fink estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y posteriormente un MBA en la misma universidad con especialización en bienes raíces.

¿En qué ha trabajado Larry Fink?

Larry Fink es el CEO de BlackRock y uno de los ocho fundadores de la empresa líder en soluciones de inversión desde 1988.

Actualmente BlackRock es la empresa que más dinero gestiona en el mundo, por lo que se le ha considerado como uno de los mejores CEOs globales durante alrededor de década y media

Larry Fink advierte de posible recesión mientras siga el “peligro” de Irán

Si la guerra de Estados Unidos contra Irán continúa y el precio del petróleo alcanza 150 dólares por barril habrá una recesión global, advirtió el director de BlackRock, Larry Fink.

“Si se produce un cese a la guerra y aún así Irán sigue siendo una amenaza, una amenaza para el comercio, una amenaza para el estrecho de Ormuz… yo diría que podríamos tener años con precios del petróleo superiores a los 100 dólares, cercanos a los 150 dólares, lo que tiene profundas implicaciones para la economía… tendremos una recesión global" Larry Fink. CEO BlackRock

El costo de los precios del petróleo arriba de los 100 dólares implica grandes consecuencias para la economía y ello se mantendría si Irán sigue siendo una amenaza y sigue bloqueado el estrecho de Ormuz, aseguró Larry Fink.