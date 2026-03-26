¿Cuándo inicia el subsidio de CFE 2026? A partir de abril comenzará el descuento de verano de la Comisión Federal de Electricidad en varios estados para reducir el costo en el recibo de luz.

El subsidio de CFE es clave en diversas entidades de México debido a las altas temperaturas que se registran en el verano, que pueden llegar a los 55° C.

Subsidio CFE 2026: cuándo inicia

A partir del 1 de mayo, en la mayoría de los estados comenzará el subsidio de CFE 2026; sin embargo, hay una excepción en Sonora, ya que en su caso comienza el 1 de abril.

El subsidio de CFE sólo aplica a usuarios domésticos y depende del nivel de consumo, además de que no es permanente y puede ser retirado si cambian las condiciones.

CFE (Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

A su vez, no se necesita ningún trámite para obtener el subsidio 2026, ya que se aplica de manera automática.

La fecha de término, el 31 de octubre, no tiene prórrogas.

Subsidio CFE 2026: en qué estados aplica

Referente a en qué estados aplica el subsidio CFE, esta es la lista por regiones:

En la Noroeste y Norte:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Sinaloa

En el Occidente y Centro:

Nayarit

Colima

San Luis Potosí

Morelos

En el Sur y Sureste:

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Guerrero

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Asimismo, el subsidio de CFE 2026 depende de la tarifa contratada .

Subsidio CFE 2026: en qué estados aplica (Cortesía)

Subsidio CFE 2026: así puedes perderlo antes de tiempo

Si bien el subsidio CFE 2026 dura seis meses, hay diversos factores que pueden derivar en la pérdida antes de tiempo ante un exceso de kWH permitidos, por lo que se debe monitorear el consumo.

Estos son los límites por tarifas, para que no pierdas el subsidio de CFE este verano 2026: