El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, adelantó que Carlos Slim prepara un ambicioso proyecto para transformar el Paseo de San Francisco, tras adquirir parte del centro comercial por una cifra estimada en mil 500 millones de pesos.

En coordinación con Carso y el Ayuntamiento, el plan de Carlos Slim iniciará en septiembre de 2026 y contempla un complejo de usos mixtos, con centro comercial y departamentos interconectados, al estilo de Plaza Carso en la Ciudad de México.

La iniciativa para Paseo de San Francisco busca detonar el potencial económico y turístico de la zona.

Paseo de San Francisco en Puebla sería un desarrolló de complejo de usos mixtos en el proyecto de Carlos Slim

Según información extraoficial, el proyecto de Carlos Slim en Paseo de San Francisco en Puebla sería un desarrolló de complejo de usos mixtos.

Lo que quiere decir que se invertirá en una remodelación para que Paseo de San Francisco en Puebla sea un nuevo centro comercial y un edificio de departamentos interconectados, al estilo de Plaza Carso de Carlos Slim en la Ciudad de México.

Dicho proyecto de Carlos Slim en tiene como objetivo activar el sitio, además de perfilarse como potencial económico y turístico en el municipio del estado.