Antes de incorporarse al sector privado, Art M. Gastelum trabajó en el gobierno de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, durante la administración del alcalde Tom Bradley.

Posteriormente fundó empresas enfocadas en la gestión de proyectos de construcción e ingeniería, además de desempeñarse como asesor en obras de infraestructura pública.

¿Quién es Art M. Gastelum?

Art M. Gastelum es un empresario estadounidense con raíces mexicanas que ha desarrollado gran parte de su carrera en los sectores de la construcción, el desarrollo inmobiliario y la consultoría en infraestructura.

Es reconocido por haber fundado y dirigido empresas relacionadas con la administración de proyectos de ingeniería y desarrollo urbano, entre ellas:

Gateway Science & Engineering

AMGE Development Company

Gateway Science & Engineering (Gateway Science & Engineering )

¿Cuántos años tiene Art M. Gastelum?

Art M. Gastelum no ha hecho pública su fecha de nacimiento.

Reportajes publicados por Los Angeles Times a principios de la década de 2000, lo ubicaban con poco más de 50 años; sin embargo, actualmente no existe una fuente oficial que confirme su edad exacta.

¿Quién es la esposa de Art M. Gastelum?

El empresario Art M. Gastelum ha mantenido su vida personal fuera del ámbito público y no existe información ampliamente documentada sobre su esposa o pareja.

¿Quiénes son los hijos de Art M. Gastelum?

No existe información pública ampliamente documentada sobre los hijos de Art M. Gastelum o su entorno familiar.

¿Qué estudió Art M. Gastelum?

Art M. Gastelum cursó estudios en East Los Angeles College, donde fue presidente de la asociación estudiantil.

Posteriormente continuó su formación en la University of Southern California (USC), institución en la que amplió sus conocimientos en administración y desarrollo de proyectos.

¿En qué ha trabajado Art M. Gastelum?

La carrera profesional de Art M. Gastelum comenzó en el servicio público.

Durante la administración del alcalde Tom Bradley trabajó como enlace con la comunidad latina y posteriormente ocupó responsabilidades dentro del área de desarrollo económico de la ciudad de Los Ángeles.

A partir de la década de 1990 se incorporó al sector privado y fundó Gateway Science & Engineering, empresa especializada en administración de proyectos de construcción e infraestructura.

También ha encabezado AMGE Development Company, firma enfocada en proyectos inmobiliarios y de desarrollo urbano.

A lo largo de su trayectoria ha participado en iniciativas relacionadas con transporte, infraestructura hidráulica, construcción y desarrollo económico en el sur de California.