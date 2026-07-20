Howard William Lutnick es un empresario, inversionista y funcionario estadounidense que actualmente se desempeña como secretario de Comercio de Estados Unidos dentro de la administración del presidente Donald Trump.

Antes de incorporarse al gobierno, desarrolló una destacada carrera en Wall Street como presidente y director ejecutivo de Cantor Fitzgerald, una de las firmas financieras más importantes del país.

En fechas recientes, Howard Lutnick ha ocupado los titulares por su participación en las discusiones del presupuesto del Departamento de Comercio para el año fiscal 2026, donde defendió la política comercial de la administración estadounidense, incluyendo el uso de aranceles y la estrategia para fortalecer la industria nacional.

¿Quién es Howard Lutnick?

Howard Lutnick es un empresario estadounidense reconocido por liderar la reconstrucción de Cantor Fitzgerald tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, tragedia en la que la empresa perdió a cientos de empleados, incluido su hermano.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado posiciones de liderazgo en el sector financiero y, posteriormente, en el gobierno de Estados Unidos.

Entre sus principales logros destacan su nombramiento como secretario de Comercio, su participación en el equipo de transición presidencial de Donald Trump y su reconocimiento como una de las figuras más influyentes del ámbito empresarial y político estadounidense.

¿Qué edad tiene Howard Lutnick?

Howard William Lutnick nació el 14 de julio de 1961, por lo que actualmente tiene 65 años.

¿Howard Lutnick tiene pareja?

Sí. Howard Lutnick está casado con la abogada estadounidense Allison Lambert, con quien contrajo matrimonio en 1994.

¿Qué signo zodiacal es Howard Lutnick?

Howard Lutnick nació el 14 de julio, por lo que pertenece al signo Cáncer. Este signo corresponde al elemento agua y suele asociarse con personas intuitivas, protectoras, perseverantes y con un fuerte sentido de compromiso hacia su familia y su entorno.

¿Howard Lutnick tiene hijos?

Sí. Howard Lutnick y Allison Lambert tienen cuatro hijos. Entre los nombres que se conocen públicamente se encuentran:

Brandon Lutnick

Kyle Lutnick

Ryan Lutnick

¿Qué estudió Howard Lutnick?

Howard Lutnick cursó estudios universitarios en Estados Unidos, donde se especializó en economía.

Licenciatura en Economía (Bachelor of Arts) por Haverford College, en Pensilvania.

¿En qué ha trabajado Howard Lutnick?

Howard Lutnick es conocido principalmente por su trayectoria en el sector financiero y por su actual labor dentro del gobierno de Estados Unidos.

Su experiencia profesional incluye: