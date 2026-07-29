Joshua Kushner, cuñado de Ivanka Trump y hermano del yerno de Donald Trump, figura entre los posibles inversionistas del nuevo negocio que impulsa Gianni Infantino en la FIFA.

“Estos son activos con cualidades que no pueden ser replicadas por la tecnología. Franquicias icónicas e instituciones culturales arraigadas en la tradición, la identidad y la experiencia compartida. En un mundo moldeado por una inteligencia abundante donde la creación escala y la distribución se fragmenta, creemos que importarán aún más” Joshua Kushner

Joshua Kushner (Joshua Kushner/ X)

El empresario anunció la creación de Thrive Eternal, sociedad de capital permanente destinada a administrar franquicias icónicas e instituciones culturales, con la que busca participar en la venta de participaciones de la Copa del Mundo.

La iniciativa de Gianni Infantino pretende fraccionar activos de la Copa del Mundo antes de concluir su gestión en 2031.

Joshua Kushner se prepara para el negocio del Mundial con la FIFA

Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, se está preparando para el negocio del Mundial de la FIFA propuesto por Gianni Infantino.

El cuñado de Ivanka Trump anunció en abril de 2026 la creación de Thrive Eternal, sociedad de capital permanente para la administración de “un pequeño número de activos que podremos poseer y administrar durante décadas”.

Esta empresa está pensada para la administración de “franquicias icónicas e instituciones culturales arraigadas en la tradición, la identidad y la experiencia compartida”.

Joshua Kushner señaló que la primera asociación de Thrive Eternal será con los Gigantes de San Francisco, institución que calificó como “una de las franquicias más icónicas” de Estados Unidos.

Sin embargo, con esta empresa, el empresario cercano a Donald Trump podrá formar parte del negocio de participaciones en la Copa del Mundo que Gianni Infantino busca poner en marcha antes de terminar su gestión frente a la FIFA en 2031.