Eddy Cue, vicepresidente senior de Servicios de Apple, se encuentra dentro de un importante listado a nivel mundial.

Pero, ¿quién es Eddy Cue? Te contamos lo que sabemos acerca del vicepresidente senior de Servicios de Apple, la compañía de la manzana.

¿Quién es Eddy Cue? Vicepresidente senior de Servicios de Apple

Eddy Cue es el actual vicepresidente senior de Servicios de Apple, toda vez que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector.

Es considerado como uno de los hombres clave de Apple, pues su trabajo ha sido primordial para el desarrollo y lanzamiento de diversos servicios, entre ellos:

iTunes Store

App Store

Apple Music

Apple TV+

Apple News

MapsyiCloud

Apple Pay

Eddy Cue, Vicepresidente senior de Servicios de Apple (CHIP SOMODEVILLA / Getty Images via AFP)

¿Qué edad tiene Eddy Cue?

Eddy Cue nació el 23 de octubre de 1964, por lo que actualmente tiene 61 años de edad.

¿Quién es la esposa de Eddy Cue?

Eddy Cue se encuentra casado con Paula Cue.

¿Qué signo zodiacal es Eddy Cue?

Eddy Cue nació un 23 de octubre, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Eddy Cue?

Eddy Cue tiene tres hijos.

¿Qué estudió Eddy Cue?

Eddy Cue se graduó de la Licenciatura en Ciencias de la Computación y Economía por la Universidad de Duke.

¿En qué ha trabajado Eddy Cue?

Eddy Cue ha trabajado en Apple desde 1989, acumulando así más de 36 años de trayectoria en dicha compañía.

Eddy Cue, uno de los 10 líderes más poderosos de la industria del entretenimiento, según Variety

En su más reciente listado, referente a los 10 líderes más poderosos de la industria del entretenimiento, la revista Variety incluyó a Eddy Cue.

De acuerdo con la información, el vicepresidente senior de Servicios de Apple se encuentra en el lugar número 10 de la lista, como parte de una de las empresas más grande a nivel mundial.