La edición 77 de los Premios Emmy fue muy especial, ya que El Estudio marcó un hito en los galardones que da la La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

La serie El Estudio se convirtió en la comedia más premiada de los Premios Emmy al conseguir 13 galardones.

Con ello, la producción que está en Apple TV+, pasó a la historia al convertirse en la comedia más ganadora de todos los tiempos.

El Estudio, serie de Apple TV+ (Apple TV+)

El estudio consiguió reconocimientos en categorías importantes como:

Mejor serie de comedia

Mejor Actor principal

Mejor Dirección

Mejor Guion de comedia

Gracias a esas menciones, Seth Rogen- de 43 años de edad- protagonizó la ceremonia de los Premios Emmy.

Además de que empató la marca de más Emmy ganados por una sola persona que tenían personalidades como:

Moira Demos

Amy Sherman-Palladino

Dan Levy

Cabe señalar que El Estudio también consiguió nueve premios Emmy de Artes Creativas, incluidos:

Mejor casting

Mejor cinematografía

Mejor supervisión musical

Mejor edición de sonido

Mejor mezcla de sonido

Bryan Cranston- de años de edad- que también es parte de El Estudio, obtuvo el reconocimiento como Mejor actor invitado de comedia.

Así se consumó una noche importante para El Estudio y Apple TV+ que decidió apostar por el exitoso proyecto.

¿De qué trata El Estudio? Trama de la serie de Apple TV+ que triunfó en los Premios Emmy

La serie de televisión El Estudio de Apple TV+ es una producción de comedia que cuenta con un total de 10 episodios.

Su trama se centra en Matt Remick, quien se convierte en el nuevo director de Continental Studios.

Matt buscará junto a su equipo de ejecutivos producir una película equilibrando las exigencias corporativas y la creatividad artística.

Se trata de una sátira mordaz sobre el Hollywood contemporáneo el cual privilegia más el negocio para mantener su industria.

Debido a su éxito en Apple TV+, El Estudio fue renovada para una segunda temporada.