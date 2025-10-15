Tim Cook, CEO de Apple reveló una inversión en China pese a los aranceles que impuso Trump de 79 años de edad.

Tim Cook de 64 años de edad, reveló este miércoles 15 de octubre que hará una inversión de Apple en China pese a los aranceles y restricciones impuestas por Donald Trump al país asiático.

Tim Cook asegura que Apple seguirá invirtiendo en China

Si bien los aranceles y restricciones que ha impuesto Donald Trump, pretenden promover la fabricación e inversión en Estados Unidos, Tim Cook lo ha desafiado.

Pues de acuerdo con el ministro de Industria chino, Li Lecheng, reveló que Tim Cook le aseguró que Apple seguirá invirtiendo en China.

VIDEO | Tim Cook dice al ministro chino de Industria que Apple aumentará su inversión en el país. pic.twitter.com/29uHrVGOg9 — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 15, 2025

Esto tras su reunión oficial en Pekín, China aunque no se revelaron detalles de la posible nueva inversión de Tim Cook y Apple en este mercado.

No obstante, cabe recordar que también Apple prometió realizar inversiones en Washington, siendo una de las pocas empresas que relativamente no ha sido perjudicada en la guerra comercial.

Pero otras empresas tecnológicas como Nvidia y Qualcomm , sí se han visto implicadas en investigaciones chinas.

Cabe recordar que durante mucho tiempo, Estados Unidos sigue imponiendo sanciones a la empresa china de tecnología Huawei.

Cabe mencionar que el pasado mes de agosto, Tim Cook decidió invertir 100 mil millones de dólares (1 mil millones 845 mil 624 millones de pesos) adicionales en la manufactura nacional de Estados Unidos para Apple.

Esto hizo que el CEO de Apple le entregará a Donald Trump una placa hecha en Estados Unidos y montada sobre un soporte de oro de 24 quilates, conmemorando así el ‘Programa de Manufactura Estadounidense’.

En marzo, Tim Cook visitó China y reafirmó sus planes de inversión en el país por 101 millones de dólares (1 mil 864 millones 080 mil 240 pesos) para un fondo de energía limpia.

Tim Cook, director ejecutivo de Apple (@tim_cook / X)

Con información de Reuters y EFE.