Irvin Hernández, dueño de Go Traveling Bajío, fue detenido la noche del jueves 28 de mayo, como confirmó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

El titular de la Fiscalía de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, dio a conocer la detención tras desaparecer con lo que se presume serían 15 millones de pesos.

Aunque se negó a dar a conocer los hechos tras la detención, Gerardo Vázquez Alatriste confirmó que está en prisión preventiva tras ser vinculado a proceso por fraude.

¿Quién es Irvin Hernández? Dueño de Go Traveling Bajío, acusado de fraude

Irving Víctor Joel Rodríguez Hernández o Irvin N es el dueño de Go Traveling Bajío, tal como promocionó durante varios años, aunque eliminó los detalles de sus redes sociales.

Go Traveling Bajío: vinculan a proceso a su dueño, Irvin N (Fiscalía de Guanajuato)

Irvin Hernández se promocionaba a su vez como un joven empresario y en las redes sociales de Go Traveling Bajío, con artículos de gama alta, para atraer clientes.

Sin embargo, en mayo se dieron a conocer diversas denuncias en contra de Go Traveling Bajío, por fraude, ya que habría vendido viajes a al menos 209 personas.

¿Qué edad tiene Irvin Hernández?

Sin embargo, se desconocen datos de Irvin Hernández, como su edad.

¿Qué signo zodiacal es Irvin Hernández?

Así como su signo zodiacal, ante la falta de información de la fecha de cumpleaños de Irvin Hernández.

¿Quién es la esposa de Irvin Hernández?

No se tiene registro de que Irvin Hernández tuviera pareja.

¿Irvin Hernández tiene hijos?

Se desconoce si Irvin Hernández tendría hijos, o quiénes son sus familiares.

Aunque una familia que sería cercana a Irvin Hernández ha denunciado amenazas y agresiones debido a su relación.

¿Qué estudió Irvin Hernández?

El Registro Nacional de Profesionistas no arroja información sobre Irvin Hernández.

¿En qué ha trabajado Irvin Hernández?

Irvin Hernández es el dueño y fundador de Go Traveling Bajío, empresa de viajes que fundó en 2021 y que recientemente en enero celebró su quinto aniversario.

¿Quién es Irvin Hernández? Dueño de Go Traveling Bajío (Redes sociales)

Go Traveling Bajío, tal como dio a conocer la Secretaría de Turismo de Guanajuato, estaba inscrita en el Registro Estatal de Turismo, que colaboraba con las autoridades.

Las denuncias hechas ante la Fiscalía de Guanajuato por fraude se extendieron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La empresa Go Traveling Bajío vendía paquetes familiares e individuales para destinos como Cancún, Quintana Roo y Mazatlán, Sinaloa, con conexiones a hoteles y restaurantes.

Go Traveling Bajío: Irvin Hernández es denunciado por fraude millonario

El 18 de mayo se recibió la primera denuncia en contra de Irvin Hernández y la agencia de viajes Go Traveling Bajío, por fraude millonario hacia sus clientes.

De acuerdo con lo dado a conocer, tras dejar a varias personas varadas, Go Traveling Bajío desapareció, ya que Irvin Hernández no respondía llamadas y las oficinas fueron vaciadas.