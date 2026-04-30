Te contamos quién es David Jiménez, el nuevo CEO global de Softtek tras un cambio de liderazgo en la empresa mexicana.

Una de las figuras más importantes dentro de Softtek ha sido David Jiménez, hoy director ejecutivo global.

¿Quién es David Jiménez?

David Jiménez es el nuevo CEO global de Softtek, empresa a la que se unió desde hace 15 años.

David Jiménez, nuevo CEO global de Softtek (Especial)

¿Cuántos años tiene David Jiménez?

Pese a ser una figura pública, no se conoce la edad de David Jiménez.

¿Quién es la esposa de David Jiménez?

No hay información sobre si David Jiménez tiene esposa.

¿Cuántos hijos tiene David Jiménez?

No se sabe si David Jiménez tiene hijos.

David Jiménez, nuevo CEO global de Softtek (Especial)

¿Qué estudió David Jiménez?

David Jiménez se graduó en Administración de Empresas por la Universidad Chapman de California.

¿En qué ha trabajado David Jiménez?

La carrera de David Jiménez en Softtek inició en 2012, liderando el área de Fusiones y Adquisiciones.

En ese rol, David Jiménez dirigió más de 20 adquisiciones y supervisó tanto aspectos operativos como financieros de varias inversiones estratégicas de Softtek.

Para 2014, sería nombrado Vicepresidente de Desarrollo de Negocios, liderando el desarrollo de 15 de las cuentas más importantes del mercado mexicano.

Posteriormente, David Jiménez ocupó el cargo de Director General para el sector de bienes de consumo.

El 29 de abril de 2026, Softtek nombró a David Jiménez como nuevo CEO Global de la compañía.