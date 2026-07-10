La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) otorgó la autorización final a Nu México para operar como institución de banca múltiple en el país, un paso clave para consolidar su crecimiento como el banco digital más grande de México.

Con más de 15 millones de clientes y un promedio de 12 mil nuevos usuarios al día, Nubank destacó que este permiso fortalece su presencia en el sistema financiero mexicano y representa un avance en su estrategia de expansión.

La autorización fue otorgada tras un proceso regulatorio supervisado por la CNBV, el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Estamos construyendo en México una nueva manera de hacer servicios financieros, centrada de verdad en las personas. La autorización que recibimos y el crecimiento que hemos alcanzado confirman que este modelo funciona y tiene el potencial de transformar la relación de millones de personas con su dinero. México es un mercado clave para Nubank y este es un paso decisivo en nuestra apuesta de largo plazo en el país, con una inversión total proyectada de 4.2 mil millones de dólares hacia 2030” David Vélez, fundador y CEO global de Nubank

Estos son los avances de Nu México en el país

En un comunicado, Nu México destacó que su modelo de banca 100 % digital, enfocado en la experiencia del cliente, le ha permitido atraer aproximadamente al 15 % de la población adulta del país.

La institución también informó que tiene presencia en el 98 % de los municipios de México, además de que:

El 54 % de sus clientes obtuvo con Nu su primera tarjeta de crédito.

de sus clientes obtuvo con Nu su primera tarjeta de crédito. El 60 % de sus usuarios comenzó a ahorrar mediante sus productos financieros.

Nubank inició su expansión internacional con su llegada a México en 2019. Para el primer trimestre de 2026, Nu México alcanzó su punto de equilibrio, mejoró su índice de eficiencia en 78 puntos porcentuales y superó los 5.9 mil millones de dólares en depósitos.

Su primer producto en México fue una tarjeta de crédito sin comisiones, lanzada en 2020, con opciones de financiamiento personalizadas para el mercado mexicano.

Desde entonces, la empresa ha ampliado su oferta con productos y herramientas como:

Cuenta Nu.

Cajita Turbo, para impulsar el ahorro de los usuarios.

Alerta de Estafa, diseñada para ayudar a prevenir intentos de fraude.

La cartera de productos también incluye préstamos personales y tarjetas garantizadas, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito y apoyar la construcción de historial crediticio.

Asimismo, la empresa agradeció el acompañamiento de las autoridades regulatorias mexicanas y reiteró su compromiso de colaborar con el ecosistema financiero para ampliar la inclusión financiera y acelerar la adopción de pagos digitales en México.

Nu México tiene 30 días para completar su transición a banco

Aunque ya recibió la autorización de la CNBV, Nu México aún debe concluir el proceso para operar formalmente como institución de banca múltiple.

La empresa cuenta con 30 días naturales para completar esta transición y comenzar operaciones bajo su nueva figura regulatoria.

Antes de obtener esta autorización, Nu México operaba como una Sociedad Financiera Popular (Sofipo). La institución aseguró que mantendrá una comunicación clara y oportuna con sus clientes durante este proceso y precisó que, por ahora, la experiencia de los usuarios no tendrá cambios.