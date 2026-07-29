Andy Kim es el CEO de Kia México, encargado de liderear la estrategia de crecimiento, manufactura y consolidación de la marca surcoreana en el mercado nacional.

Su nombre ha cobrado gran relevancia luego de que la automotriz surcoreana Kia anunció una inversión de 649 millones de dólares para expandir sus operaciones en su planta de Pesquería, Nuevo León, durante el periodo 2026-2028.

Este capital se destinará principalmente a la fabricación del modelo eléctrico EV3, trasladando su producción desde Corea del Sur hacia territorio mexicano.

¿Quién es Andy Kim, CEO de Kia México?

Andy Kim (cuyo nombre completo es Young Sam Kim) es el CEO de KIA México.

Andy Kim, CEO de Kia México (Tomada de video )

Es la figura principal encargada de liderar las operaciones, estrategias de mercado y proyectos de manufactura de la automotriz surcoreana en territorio mexicano.

Andy Kim encabezó el anuncio de una inyección de capital por 649 millones de dólares destinada a la planta de Pesquería, Nuevo León.

Bajo su liderazgo, la compañía ha consolidado su posición en el mercado nacional y ha impulsado ambiciosos proyectos enfocados en la sustentabilidad y la electromovilidad.

¿Cuántos años tiene Andy Kim, CEO de Kia México?

No hay información pública acerca de la edad de Andy Kim.

¿Quién es la esposa de Andy Kim, CEO de Kia México?

No hay información pública disponible sobre la esposa de Andy Kim, presidente y CEO de Kia México, ya que el directivo mantiene su vida familiar y personal en estricta privacidad.

¿Qué signo zodiacal es Andy Kim, CEO de Kia México?

Al no tener información sobre la fecha de nacimiento de Andy Kim, se desconoce su signo zodiacal.

Andy Kim, CEO de Kia México (Tomada de video )

¿Cuántos hijos tiene Andy Kim, CEO de Kia México?

No hay información pública sobre si Andy Kim tiene hijos.

¿Qué estudió Andy Kim, CEO de Kia México?

Los detalles sobre la formación académica de Andy Kim no son del dominio público.

¿En qué ha trabajado Andy Kim, CEO de Kia México?

Como CEO de Kia México, Andy Kim lideró el anuncio de una inversión de 649 millones de dólares destinada a la planta de Pesquería, Nuevo León, para iniciar la producción local del modelo eléctrico KIA EV3 entre 2026 y 2028.

Se estima que bajo estos proyectos se generarán más de 1,500 empleos hacia el año 2030.

Ha manifestado un compromiso total para colaborar con el Plan México del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, buscando fortalecer el contenido nacional y avanzar en metas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Su liderazgo se caracteriza por una filosofía centrada en el cliente y en las personas, buscando que KIA sea el socio más estratégico y confiable del país para lograr una “prosperidad compartida”.

Andy Kim ha destacado que KIA México ha crecido a la par de la economía mexicana y reafirmó su compromiso de seguir invirtiendo en el desarrollo de la electromovilidad y la sostenibilidad en la región.