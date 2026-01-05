Moody’s retiró la evaluación de calidad de administrador de hipotecas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

A través de un comunicado, señaló que se realizó el retiro de la evaluación de calidad hipotecaria por “razones propias del negocio”.

Sin embargo, la calificadora reiteró que el retiro de la evaluación no está relacionado con un deterioro en el desempeño del Infonavit.

Moody’s retira la evaluación más alta de calidad hipotecaria al Infonavit

Moody’s Local México retiró al Infonavit la evaluación de calidad hipotecaria SQ1-.mx de hipotecas residenciales, la más alta en la escala para los administradores de activos.

De acuerdo con la calificadora, esta calificación de calidad se retiró el pasado 2 de enero de 2026 por “razones propias del negocio”.

Esto por las modificaciones realizadas a la Ley del Infonavit en términos de su facultad de coordinar, financiar, ejecutar o invertir en programas de construcción y administración de viviendas destinadas a ser adquiridas en propiedad o arrendamiento social por trabajadores.

Y es que la evaluación de calidad hipotecaria que tenía, “se enfocaba en las labores de administración de hipotecas residenciales”.

Ahora, se toma en cuenta las modificaciones a la Ley del Infonavit y la inclusión en sus objetivos la construcción, reparación y aplicación o mejoramiento de viviendas, con la creación de la empresa filial Infonavit Constructora S.A. de C.V.