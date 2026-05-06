La calificadora Moody’s México cambió la perspectiva del estado de Sinaloa de estable a negativa ante el caso contra Rubén Rocha Moya.

Asimismo, Moody’s cambió las calificaciones de Sinaloa como emisor de moneda local a largo plazo, así como de deuda en moneda local a largo plazo.

Cabe destacar que la crisis de seguridad en el estado ha provocado el cierre de al menos 230 establecimientos comerciales.

Moody’s cambia calificación para Sinaloa; perspectiva es negativa tras caso Rocha Moya

Moody’s compartió la ratificación de las calificaciones crediticias para el estado de Sinaloa y la modificación de su perspectiva financiera.

De acuerdo con el reporte, la perspectiva para el estado pasó de estable a negativa debido al riesgo financiero derivado de las acusaciones contra Rubén Rocha Moya, así como:

Juan de Dios Gámez , alcalde de Culiacán

Enrique Inzunza Cázarez, senador por Sinaloa

“El cambio de la perspectiva a negativa desde estable en la calificación del Estado de Sinaloa refleja la evaluación de Moody’s Local México sobre un incremento en el riesgo de acceso a fuentes de financiamiento —en particular, financiamiento bancario de corto plazo — tras la revelación pública de una acusación formal presentada por la Fiscalía Federal de Estados Unidos (Distrito Sur de Nueva York) contra diversos funcionarios del estado, entre los que se menciona al gobernador con licencia del estado por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas” Moody's

La calificadora señaló que estas acusaciones podrían restringir el acceso a créditos bancarios a corto plazo, por lo que además advirtió que la incertidumbre institucional, así como la limitación de liquidez representan un desafío crítico para su perfil crediticio futuro.

Los señalamientos hechos por la Fiscalía Federal de Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya podrían afectar la percepción de riesgo sobre el entorno institucional del estado.

Esto podría traducirse en “un menor apetito de intermediarios financieros y, por ende, en decisiones sobre el perfil de liquidez del estado”, señaló Moody’s.

Calificación de Sinaloa podría bajar ante presión por caso Rocha Moya

Por otra parte, Moody’s señaló que la calificación de emisor de Sinaloa se mantiene en A.mx, lo que refleja un nivel de endeudamiento total relativamente bajo, así como márgenes positivos y una recaudación de ingresos propios adecuada.

Sin embargo, esta calificación podría bajar ante la presión por el caso Rocha Moya y podría concretarse a la baja en caso de: