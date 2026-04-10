Ante la popularidad de la primera tienda de Mixue en la Ciudad de México, se ha revelado que la cadena china de helados y té se estará expandiendo en la capital, anunciando sus nuevas aperturas.
Y es que se sabe que desde la apertura de Mixue en México, específicamente en CDMX, ha atraído a consumidores locales, especialmente jóvenes por su relación calidad-precio y sabores de helados y té, por lo que su expansión no es sorpresa.
Estas serán las nuevas sucursales de Mixue en México
Mixue Ice Cream & Tea es una cadena china fundada en 1997 en Zhengzhou por Zhang Hongchao que se especializa en helados de crema suave, bubble tea, limonadas y bebidas a base de té, todo a precios muy bajos.
Hasta el momento, Mixue es la cadena de comida rápida más grande del mundo por número de sucursales: supera los 53 mil locales, la mayoría en China, más que los McDonald’s o Starbucks.
Pues su modelo se basa en altísima relación calidad-precio, ingredientes básicos pero consistentes, y expansión masiva en ciudades pequeñas y barrios populares en Asia.
Y ahora, tras abrir su primera sucursal en CDMX, se ha revelado una expansión de Mixue en toda la capital, siendo estas las nuevas tiendas que estarán disponibles:
- Mixue - Town Center El Rosario
- Mixue - Plaza Chalco Modatelas Store
- Mixue - Plaza Ciudad Azteca Store
La primera tienda que Mixue abrió en México fue precisamente en el Centro Histórico, en la calle de Madero en donde ofrece conos de helado suave por menos tan solo 8 pesos, limonada a 20 pesos, y tés de frutas o con leche (boba) en un rango de 25 a 45 pesos.
Los horarios que maneja esta tienda de Mixue en CDMX que abrió a mediados de febrero del 2026 y que se espera que las demás expansiones manejen, es de lunes a sábado de 11:00 a 21:00, y domingos de 12:00 a 21:00 horas.