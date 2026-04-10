Ante la popularidad de la primera tienda de Mixue en la Ciudad de México, se ha revelado que la cadena china de helados y té se estará expandiendo en la capital, anunciando sus nuevas aperturas.

Y es que se sabe que desde la apertura de Mixue en México, específicamente en CDMX, ha atraído a consumidores locales, especialmente jóvenes por su relación calidad-precio y sabores de helados y té, por lo que su expansión no es sorpresa.

Estas serán las nuevas sucursales de Mixue en México

Mixue Ice Cream & Tea es una cadena china fundada en 1997 en Zhengzhou por Zhang Hongchao que se especializa en helados de crema suave, bubble tea, limonadas y bebidas a base de té, todo a precios muy bajos.

Hasta el momento, Mixue es la cadena de comida rápida más grande del mundo por número de sucursales: supera los 53 mil locales, la mayoría en China, más que los McDonald’s o Starbucks.

Pues su modelo se basa en altísima relación calidad-precio, ingredientes básicos pero consistentes, y expansión masiva en ciudades pequeñas y barrios populares en Asia.

Y ahora, tras abrir su primera sucursal en CDMX, se ha revelado una expansión de Mixue en toda la capital, siendo estas las nuevas tiendas que estarán disponibles:

Mixue - Town Center El Rosario

Mixue - Plaza Chalco Modatelas Store

Mixue - Plaza Ciudad Azteca Store

Mixue en México (Especial )

La primera tienda que Mixue abrió en México fue precisamente en el Centro Histórico, en la calle de Madero en donde ofrece conos de helado suave por menos tan solo 8 pesos, limonada a 20 pesos, y tés de frutas o con leche (boba) en un rango de 25 a 45 pesos.

Los horarios que maneja esta tienda de Mixue en CDMX que abrió a mediados de febrero del 2026 y que se espera que las demás expansiones manejen, es de lunes a sábado de 11:00 a 21:00, y domingos de 12:00 a 21:00 horas.