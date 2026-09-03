América vs Rayados se juegan el pase a la final de la Leagues Cup 2026. Miércoles 2 de septiembre a las 21:30 horas. El partido semifinal lo transmite Canal 9, Imagen TV, TUDN y Apple TV.

Partido: América vs Rayados

Fase: Semifinal

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 2 de septiembre de 2026

Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Dignity Health Sports Park

Transmisión: Canal 9, Imagen TV, TUDN y Apple TV.

América vs Rayados: Día para ver la semifinal de la Leagues Cup 2026

El miércoles 2 de septiembre de 2026 cierran las semifinales de la Leagues Cup 2026 con el partido América vs Rayados.

América vs Rayados: Hora para ver la semifinal de la Leagues Cup 2026

El partido América vs Rayados está programado para iniciar a las 21:30 horas en la Leagues Cup 2026.

Rayados enfrenta en duelo de favoritos al América en la Leagues Cup 2026. (Jorge Martinez / MEXSPORT)

América vs Rayados: Canal para ver la semifinal de la Leagues Cup 2026

Apple TV transmite el partido América vs Rayados en las semifinales de la Leagues Cup 2026.

Partido: América vs Rayados

Fase: Semifinal

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 2 de septiembre de 2026

Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Dignity Health Sports Park

Transmisión: Canal 9, Imagen TV, TUDN y Apple TV.

América ha tenido una buena Leagues Cup 2026 y busca meterse a la final (Juan Luis Diaz Socci / Juan Luis Diaz Socci)

¿Cómo llegaron Rayados y América a las semifinales de la Leagues Cup 2026?

Rayados clasificó a la semifinal de la Leagues Cup 2026, tras derrotar 2-1 al Chicago Fires de las MLS.

América vive un gran momento como equipo y lo demostró eliminando en cuartos de final al Columbus Crew con marcador de 2-0.