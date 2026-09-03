América vs Rayados se juegan el pase a la final de la Leagues Cup 2026. Miércoles 2 de septiembre a las 21:30 horas. El partido semifinal lo transmite Canal 9, Imagen TV, TUDN y Apple TV.
- Partido: América vs Rayados
- Fase: Semifinal
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 2 de septiembre de 2026
- Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Dignity Health Sports Park
- Transmisión: Canal 9, Imagen TV, TUDN y Apple TV.
América vs Rayados: Día para ver la semifinal de la Leagues Cup 2026
El miércoles 2 de septiembre de 2026 cierran las semifinales de la Leagues Cup 2026 con el partido América vs Rayados.
América vs Rayados: Hora para ver la semifinal de la Leagues Cup 2026
El partido América vs Rayados está programado para iniciar a las 21:30 horas en la Leagues Cup 2026.
América vs Rayados: Canal para ver la semifinal de la Leagues Cup 2026
Apple TV transmite el partido América vs Rayados en las semifinales de la Leagues Cup 2026.
- Partido: América vs Rayados
- Fase: Semifinal
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 2 de septiembre de 2026
- Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Dignity Health Sports Park
- Transmisión: Canal 9, Imagen TV, TUDN y Apple TV.
¿Cómo llegaron Rayados y América a las semifinales de la Leagues Cup 2026?
Rayados clasificó a la semifinal de la Leagues Cup 2026, tras derrotar 2-1 al Chicago Fires de las MLS.
América vive un gran momento como equipo y lo demostró eliminando en cuartos de final al Columbus Crew con marcador de 2-0.