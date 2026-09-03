Un equipo conformado por 250 científicos e ingenieros de 39 instituciones y seis países, realizaron un misterioso hallazgo durante su búsqueda de la materia oscura.

Su descubrimiento, presentado en una ponencia científica en la conferencia del TeV Particle Astrophysics 2026 en Japón, podría cambiar lo que se sabe del Universo hasta ahora.

El misterioso hallazgo sobre materia oscura que realizaron científicos e ingenieros

El concepto de materia oscura se propuso en 1933 y de acuerdo con astrofísicos representa el 85% de la masa del Universo. Sin embargo, los científicos han dedicado varias décadas tratando de detectar señales de su existencia.

Dicha situación daría un giro, luego de que científicos e ingenieros detectaran una intrigante interacción de partículas, lo que sería el primer indicio más convincente sobre la materia oscura.

Detector de materia oscura LUX-ZEPLIN (@SLAClab)

En su estudio, los especialistas registraron una singular interacción de partículas, la cual no han podido explicar mediante señales de fondo que vengan de la materia ordinaria.

Así se encontró el misterioso hallazgo sobre materia oscura

El misterioso hallazgo sobre materia oscura se dio tras una colaboración internacional que tardó dos años.

Durante ese tiempo, los científicos analizaron datos del detector de materia LUX-Zeplin (LZ) que administra el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley del Departamento de Energía de Estados Unidos.

LZ busca materia oscura mediante la detección de destellos característicos de luz que se generan por energía que se le deposita.

La información recopilada en LZ evidenció una interacción provocada por una partícula masiva de interacción débil (WIMP), que es considerada por los físicos para explicar la naturaleza de la materia oscura.

Ahora bien, los resultados que se lograron con LZ son aislados y no han conseguido el umbral estadístico “5 sigma” necesario para que se le puede declarado como un “descubrimiento oficial”.

No obstante, para el doctor Sam Eriksen, científico de la Universidad de Bristol y autor principal del estudio, su hallazgo es el “primer paso para comprender la materia oscura como partícula”.

Por tal motivo, la investigación se ha puesto a manos de la comunidad científica para que la revise y también ya fue enviada con intenciones de ser publicada.