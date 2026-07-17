Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, anunció el Plan Tulum Renace, estrategia con la que el Gobierno de México busca recuperar la actividad turística y mejorar la experiencia de visitantes nacionales y extranjeros.

Entre las medidas del Plan Tulum de Josefina Rodríguez, destacan la entrada gratuita al Parque del Jaguar para mexicanos y la reducción del costo de acceso a la Zona Arqueológica de Tulum: 80 pesos para nacionales y 265 para extranjeros.

¿Cuáles son los 10 puntos del Plan Tulum Renace?

El programa de Tulum Renace presentado por Josefina Rodríguez este 17 de julio, contempla acciones de movilidad, seguridad, infraestructura, promoción turística y conectividad aérea:

Entrada gratuita al Parque del Jaguar para turistas nacionales. Reducción a la mitad del acceso cobrado por el INAH y la Conanp: 80 pesos para mexicanos y 265 para extranjeros. Creación de un sistema de movilidad eléctrica dentro del Parque del Jaguar. Modelo de atención y protección al turista con participación de la Guardia Nacional. Profesionalización y certificación de prestadores de servicios turísticos. Construcción de un estacionamiento en el acceso sur. Ordenamiento y mejora de los servicios públicos en el pueblo de Tulum. Implementación de un nuevo sistema de transporte público. Campaña de promoción turística nacional e internacional. Atracción de nuevas rutas aéreas y mayor conectividad entre el Aeropuerto de Tulum y el centro.

El Plan Tulum Renace de Josefina Rodríguez presentada en la conferencia de Claudia Sheinbaum, pretende atender problemas relacionados con los costos, la movilidad y el acceso a los atractivos turísticos.

También Tulum Renace busca fortalecer la llegada de viajeros mediante nuevas rutas y una campaña que reposicione a Tulum como uno de los principales destinos turísticos de México.