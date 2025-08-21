De nueva cuenta, Sony da una mala noticia a los fans de los videojuegos con otro aumento de precio al ecosistema de PlayStation 5 en Estados Unidos.

En esta ocasión, son las mismas consolas de PlayStation 5 las que aumentan de precio, algo que no había pasado nunca en generaciones anteriores.

¿Cuál es el precio actualizado de PlayStation 5 en 2025?

De acuerdo con Sony, el precio de las consolas PlayStation 5 en Estados Unidos será el siguiente a partir del 21 de agosto:

PlayStation 5: 549.99 dólares (10 mil 327 pesos)

PlayStation 5 Digital Edition: 499.99 dólares (9 mil 388 pesos)

PlayStation 5 Pro: 749.99 dólares (14 mil pesos)

El aumento fue de 50 dólares (938 pesos) en todos los modelos de PlayStation 5, por ahora solo en Estados Unidos.

Consola PS5 (liverpool)

Sony mencionó que se tomó esta medida debido al “entorno económico global”, así como la desaceleración en la industria de los videojuegos y los aranceles en Estados Unidos.

Recordemos que la administración de Donald Trump estableció un aumento de aranceles a todos los productos fabricados en China que lleguen a Estados Unidos.

Lamentablemente para los fans de los videojuegos, todas las consolas de Sony se producen en el mencionado país asiático.

Obviamente, nadie está contento con esta decisión alrededor del PlayStation 5.

Pues señalan que es ridículo apelar a los aranceles, tomando en cuenta que han pasado 5 años desde el lanzamiento de la plataforma.

Por lo que sus costos de producción ya deberían de haber bajado, más si se toma en cuenta que ya no hay escasez de componentes como al inicio de la generación.

PS5 Pro (sanborns)

¿PlayStation 5 aumentará de precio en México?

De momento, no hay ningún anuncio de un posible aumento de precio del PlayStation 5 en México, manteniendo el costo actual de la consola en el país.

Sin embargo, no se descarta que incremente el precio del PlayStation 5 en México en los próximos meses, pues es algo que ha estado pasando en otras regiones.

Más aún si se toma en cuenta que la consola no llega directamente al país; pasa primero por Estados Unidos, para después ser distribuida al resto de América.

Si aún no tienes un PlayStation 5 y estás pensando en adquirir uno, este es el mejor momento antes de que haya un aumento de precio en México.