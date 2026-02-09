PlayStation anunció la fecha del nuevo State of Play para este 2026, el cual se llevará a cabo este mes de febrero con más de 60 minutos de noticias.

De acuerdo con el anuncio de PlayStation, el State of Play de este febrero 2026, revelará varias noticias sobre jugabilidad, juegos y más.

¿Cuándo es el State of Play 2026 de PlayStation?

A través de sus redes sociales y canales oficiales, PlayStation anunció un nuevo State of Play, el cual se llevará a cabo el próximo 12 de febrero de 2026, en donde habrá varios anuncios y noticias relacionadas con el mundo gamer, tales como:

Noticias sobre PlayStation y videojuegos

Actualizaciones de jugabilidad

Anuncios de estudios globales de videojuegos

Juegos third-party, indie y de PlayStation Studios

Anuncian el nuevo State of Play de PlayStation para febrero 2026 (@PlayStation / X)

Algunos rumores en foros como Reddit o ResetEra apuntan a posibles revelaciones como el nuevo Devil May Cry 6 o incluso actualizaciones en Horizon; no obstante, no ha habido confirmaciones oficiales, lo cual ha desatado las especulaciones sobre lo que se presentará en el primer State of Play del 2026.

El State of Play de PlayStation programado para el próximo 12 de febrero 2026, tendrá streams en vivo a través de YouTube y Twitch a las 4:00 pm hora de México.

Cabe recordar que el último evento de PlayStation ocurrió en septiembre de 2025, por lo que este nuevo State of Play marca el regreso anual de uno de los gigantes de los videojuegos en todo el mundo.