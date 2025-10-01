Aparte de los tenis Reebok de PlayStation, Sony lanzará el libro conmemorativo ‘The First 30 Years‘, el cual repasa toda la historia de la marca, así como sus inicios en el mundo de los videojuegos.

‘The First 30 Years’ de PlayStation contará con 400 páginas llenas de bocetos, entrevistas y artes conceptuales que se suman perfectamente a los tenis Reebok de aniversario.

‘The First 30 Years’ de PlayStation (Sony)

Precio del libro ‘The First 30 Years’ de PlayStation

El libro ‘The First 30 Years’ de PlayStation vendrá en dos ediciones en los siguientes precios:

Edición Estándar - 95 libras (2 mil 300 pesos)

Edición Deluxe - 245 libras (6 mil pesos)

Los precios está en libras porque ‘The First 30 Years’ de PlayStation solo estará disponible a través de la librería Read Only Memory de Reino Unido.

Pero no te preocupes, tiene envío a todo el mundo; te llegará sin problemas no importando que lo pidas desde México, lo cual es excelente para todos los fans.

Este libro destaca principalmente por mostrar los prototipos iniciales del PS1, los cuales eran muy diferentes a lo que conocimos posteriormente en la segunda mitad de los 90’s.

Siendo un documento histórico no solo para fans de PlayStation, sino para todos aquellos que estén interesados en la industria del videojuego.

¿Cuándo estará disponible el libro ‘The First 30 Years’ de PlayStation?

El libro ‘The First 30 Years’ de PlayStation estará disponible mucho después del lanzamiento de los tenis de Reebok que llegarán este año. El texto hará lo propio en primavera de 2026.

Otra cosa a destacar es que, fuera de la Edición Deluxe, el libro ‘The First 30 Years’ de PlayStation no tendrá un tiraje limitado.

Sony asegura que contarán con suficientes unidades para los fans en todo el mundo; si bien es posible que en algún momento se acabe, no sería en el día de lanzamiento, como sucede con ediciones especiales.

De momento los tenis Reebok y el libro ‘The First 30 Years’ de PlayStation, son los únicos productos (junto a consolas y DualSense) que festejarán el aniversario de la división de juegos de Sony.