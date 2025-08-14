La consola de PlayStation 5 Edición del 30 aniversario y la PlayStation Portal ya se pueden apartar en Amazon México.

Acá te decimos el precio de la edición más especial de esta consola de PlayStation y lo que debes saber antes de adquirirla.

PS Portal de 30 aniversario de PlayStation (amazon México )

Amazon México: Precio Preventa PlayStation 30 aniversario

La PS Portal de 30 aniversario de PlayStation en Amazon México se estará vendiendo a un precio de:

12 mil 999 pesos

Te compartimos que se te permitirá pagar la consola por hasta nueve meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes.

Asimismo, el envío será gratis para todos los usuarios de Amazon México.

Ya puedes reservar PS Portal de 30 aniversario de PlayStation en Amazon México

Te tenemos buenas noticias, y es que, además de que ya puedes apartar la PS Portal de 30 aniversario de PlayStation, la enorme ventaja es que no necesitarás hacer el pago de manera inmediata.

Esto, pues Amazon México realizará el cobro una vez se acerque su fecha de relanzamiento, la cual está programada para el:

9 de septiembre de 2025

Lo único que se te pedirá para reservar la consola en Amazon México es:

Inicio de sesión de Amazon

Agregar producto carrito

Elegir fecha de entrega

Confirmación de pedido

De esta manera podrás apartar la consola y pagarla hasta su fecha de lanzamiento.

¿Por qué la PS Portal de 30 aniversario es la edición más especial de PlayStation?

La PlayStation Portal Edición 30 aniversario se considera especial por varias razones que la hacen destacar como un homenaje único a PlayStation; acá te decimos sus principales características:

Diseño retro inspirado en la PlayStation original de 1994

Consola 100% digital

Es edición limitada

Nueva función de streaming en la nube: Suscriptores de PS Plus Premium pueden jugar juegos de PS5 directamente desde la nube

La caja del Portal reproduce el empaque de la PlayStation original, con la misma tipografía y colores

Retroalimentación háptica

Gatillos adaptativos