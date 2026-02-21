Sarah Bond fue una cara visible dentro de Microsoft, siendo la presidenta de Xbox y reportando directamente a Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming.

Si bien se esperaba que Sarah Bond fuera quien reemplazara a Phil Spencer, la ejecutiva anunció su renuncia el viernes 20 de febrero de 2026.

¿Quién es Sarah Bond?

Sarah Bond es una ejecutiva estadounidense, conocida por ser la presidenta de Xbox en Microsoft, supervisando todas las operaciones de la marca.

Sarah Bond (@bondsarah_bond)

¿Qué edad tiene Sarah Bond?

Sarah Bond nació en 1978, actualmente tiene 48 años de edad.

¿Quién es el esposo de Sarah Bond?

No hay detalles si Sarah Bond tiene esposo o actualmente está en una relación.

¿Qué signo zodiacal es Sarah Bond?

Al no tener su fecha exacta de nacimiento, se desconoce el signo de Sarah Bond.

¿Cuántos hijos tiene Sarah Bond?

No hay información pública sobre posibles hijos o hijas de Sarah Bond.

¿Qué estudió Sarah Bond?

Sarah Bond es licenciada en Economía por la Universidad de Yale y tiene una maestría por la Harvard Business School.

¿En qué ha trabajado Sarah Bond?

Sarah Bond comenzó su carrera como asociada en McKinsey & Company; posteriormente en T-Mobile ocupó puestos importantes como vicepresidenta senior y jefa de personal.

En 2017 entró a Microsoft, siendo dirigida directamente a la división de videojuegos, supervisando las negociaciones y desarrollo del negocio de Xbox.

Posteriormente asumió el cargo de vicepresidenta corporativa de experiencia y ecosistema de creadores de juegos; para finalmente convertirse en la presidenta de Xbox en 2023.

Sarah Bond renunció a Xbox y Microsoft

Tras el anuncio del retiro de Phil Spencer de Microsoft Gaming, se dio a conocer la renuncia de Sarah Bond de Xbox.

Fue el propio Satya Nadella, CEO de Microsoft, quien dio a conocer que Sarah Bond abandonaba Xbox y la compañía el 20 de febrero de 2026.

En un comunicado lanzado por la misma ex presidenta de Xbox, señala que el motivo de su renuncia se debe a que quiere dar el siguiente paso en su carrera profesional.

No obstante, insiders señalan que se debe a que Satya Nadella le negó asumir la presidencia de Microsoft Gaming tras la salida de Phil Spencer, aunque esto no está confirmado.