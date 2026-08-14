Claudia Sheinbaum dio detalles de la conversación que sostuvo con Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, en la que abordaron los avances en comercio y la colaboración entre Pemex y Petrobras.

A través de redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy buena” la llamada con Lula y destacó que ambos gobiernos tienen el compromiso de fortalecer sus vínculos comerciales y energéticos.

Sheinbaum y Lula conversan sobre comercio y colaboración entre Pemex y Petrobras

Este jueves 13 de agosto, Claudia Sheinbaum y Lula da Silva se reunieron en una videollamada en la que reconocieron los resultados económicos alcanzados por el presidente de Brasil.

Sheinbaum detalla llamada con Lula sobre comercio y colaboración entre Pemex y Petrobras (Captura de pantalla)

Uno de los principales temas de la llamada fue la colaboración entre Pemex y Petrobras, ya que existe interés en continuar impulsando la cooperación en el sector energético como parte de una relación bilateral.

Asimismo, Sheinbaum destacó que la economía de Brasil mantiene un crecimiento superior al 3% y señaló que la inflación se ha moderado, mientras que el país registra una mayor generación de empleos, además de:

Fortalecimiento del salario mínimo en Brasil

Recuperación del ingreso de las familias

Avances sociales

Mejorar las condiciones de vida de millones de personas

Sheinbaum afirmó que México y Brasil comparten una visión de prosperidad, bienestar y soberanía, por lo que consideró que el trabajo coordinado puede profundizar los vínculos bilaterales.