Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que no viajará a Brasil, pero sí existe un acuerdo entre Petrobras y Petróleos Mexicanos (Pemex), para exploración en aguas profundas del Golfo de México.

El motivo por el cual Claudia Sheinbaum no acudirá a Brasil con motivo del acuerdo petrolero con Petrobras se debe a las elecciones vigentes en ese país.

“Ya están en elecciones en Brasil… no podría asistir en época electoral… ya hay un acuerdo de entendimiento…” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

En junio pasado, Sheinbaum había anunciado la visita a Brasil de una delegación mexicana integrada por personal de la Secretaría de Energía y Pemex para la firma del acuerdo.

Claudia Sheinbaum evita acudir a Brasil por elecciones

Claudia Sheinbaum detalló que habló con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, con quien abordó los impedimentos para la visita.

Inicialmente hubo una invitación pero la presidenta de México no acudió por el desarrollo de parte del Mundial 2026 en México.

Acuerdo entre Petrobras y Pemex para exploración de aguas profundas

En el mes de junio de 2026, Pemex anunció la firma del memorando de entendimiento y de cooperación entre Petrobras y Pemex.

Además de la exploración, se contempla intercambio tecnológico y mejores prácticas, así como incremento en producción y procesos industriales.

Pemex y Petrobras aclararon que el acuerdo no genera un compromiso de inversión ni crea consorcio o empresa.