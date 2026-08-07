En el marco de la visita del titular de la SRE, Roberto Velasco, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovechó para reiterar la invitación a Claudia Sheinbaum para que visite Brasil.

Así lo dio a conocer el propio mandatario brasileño en un mensaje en el que resaltó que le pidió a Roberto Velasco recordarle a Claudia Sheinbaum sobre la invitación que le hizo meses atrás.

“Pedí al canciller Velasco que reiterara a la presidenta Sheinbaum mi invitación para que visite Brasil” Luiz Inácio Lula da Silva

Lula da Silva reitera invitación a Claudia Sheinbaum para que visite Brasil (@LulaOficial/X)

Cabe destacar que el funcionario federal mexicano se reunió con Lula da Silva y durante el encuentro abordaron diversos temas de importancia e interés bilateral.

Lula da Silva reitera invitación a Claudia Sheinbaum para que visite Brasil

El 9 de enero del 2026, luego de ambos sostuvieron una llamada telefónica, el presidente de Brasil, Lula da Silva, reveló que extendió una inivitación a Claudia Sheinbaum para que visite su país.

En ese entonces, el mandatario aseveró que sería en el mes de mayo cuando su homóloga mexicana viajaría a Brasil; sin embargo, la visita no se concretó y se aplazó para los meses de junio o julio.

Claudia Sheinbaum no hizo el viaje, por lo que el 6 de agosto, Lula da Silva le reiteró la invitación para “una fecha que se acuerde por los canales diplomáticos”.

Fue el propio presidente brasileño quien le pidió a Roberto Velasco volver a extenderle la invitación a la presidenta mexicana.

Lula da Silva y Roberto Velasco hablaron de varios temas

La invitación que Lula da Silva volvió a plantear para que Claudia Sheinbaum visite Brasil, se presentó durante el encuentro que el presidente tuvo con el titular de la SRE, Roberto Velasco.

Con respecto a la reunión celebrada el jueves 6 de agosto, el presidente refirió que sirvió para analizar varios temas de relevancia e interés para México y Brasil, como fue el caso de los siguientes:

La prometedora cooperación entre las empresas productivas Petrobras y Pemex

El excelente estado de las relaciones bilaterales entre México y Brasil

Democracia regional en América Latina

Oportunidades de inversión y comercio para ambos países

Actuación conjunta para impulsar la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de Secretaria General de la ONU