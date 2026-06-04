Petróleos Mexicanos (Pemex) ha logrado mantener estable su producción de hidrocarburos durante cinco trimestres consecutivos, informó Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de la paraestatal.

De acuerdo con Carpio Fragoso, la producción de crudo ha sido constante, por lo que la exploración es crucial para seguir con esta estabilidad “frente a nuevos retos geológicos y mayores exigencias operativas”.

Tras el reporte, Carpio Fragoso aseguró que Pemex continuará impulsando proyectos de exploración, producción, refinación y aprovechamiento de gas natural con el objetivo de fortalecer la soberanía energética del país.

Juan Carlos Carpio es avalado como nuevo director de Pemex por el Consejo de Administración (Michelle Rojas)

Carpio Fragoso destaca producción estable de Pemex durante 5 trimestres consecutivos

Juan Carlos Carpio Fragoso informó que Pemex se ha mantenido sin caídas significativas en los últimos 5 trimestres pese a los retos que enfrenta la industria energética en México.

Durante el primer trimestre de 2026, la extracción de hidrocarburos líquidos alcanzó un promedio de un millón 652 mil barriles diarios, cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

Carpio Fragoso señaló que el desempeño de Pemex ha sido posible gracias a la optimización de procesos, una mejor gestión de recursos y el aporte de campos estratégicos como:

Maloob

Zaap

Ayatsil

Ixachi

Quesqui

Además, también reportó un incremento en la producción de productos condensados, al pasar de 254 a 287 barriles diarios, beneficiando la estabilidad de Pemex en más de un año.

Aunado a la estabilidad productiva, Carpio Fragoso resaltó la reducción de la deuda de Pemex, el pago de más de 152 mil millones de pesos a proveedores y el incremento de ventas internas.