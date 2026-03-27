El Gobierno de México anuncia nuevo mecanismo contra el huachicol y el contrabando de combustibles que entrará en vigor el 24 de abril del 2026.

Se trata de la implementación obligatoria de un nuevo complemento de facturación electrónica para el sector de hidrocarburos.

Este es el nuevo mecanismo contra el huachicol que entrará en vigor en abril de 2026

Con el objetivo de erradicar el comercio ilegal, el robo y el contrabando de combustibles se anunció una nueva medida para tener una mayor trazabilidad en las transacciones comerciales.

Nuevo mecanismo contra huachicol entra en vigor en abril de 2026 (@SENER_mx / X )

A partir del 24 de abril se exigirá el “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos”, como parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Las autoridades condicionarán la facturación a la validación de permisos regulatorios.

Con esto se obligará que todos los establecimientos que comercialicen gasolina regular, premium o diésel cuenten con un permiso vigente ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) para poder emitir comprobantes fiscales válidos.

Las gasolineras y comercializadores deberán de integrar información específica sobre el origen de los combustibles que venden.

De lo contrario, quedarán imposibilitados para generar CFDI por la venta de estos productos.

De esta manera se podrá verificar el origen lícito de los combustibles que se venden.

El Gobierno de México busca cerrar espacios al huachicol

Se trata de una colaboración estratégica entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía (SENER) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Las instituciones quieren fortalecer la transparencia y la recaudación tributaria nacional.

Es por ello por lo que se insta a los permisionarios a regularizar su situación administrativa de inmediato y verificar la vigencia de sus permisos para evitar interrupciones en sus operaciones comerciales bajo este nuevo esquema digital.

Las autoridades resaltaron que esta medida vincula directamente la operación comercial con el cumplimiento regulatorio, cerrando espacios al contrabando técnico, la evasión fiscal y el robo de hidrocarburos.