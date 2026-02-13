La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por huachicol ante el decomiso de 82 mil litros de combustible robado en Minatitlán, Veracruz.

El nuevo aseguramiento se suma a los otros decomisos, ya que en noviembre 2025 se aseguraron 250 mil litros, más 900 mil encontrados en julio del mismo año en el estado.

FGR investiga huachicol en Minatitlán, Veracruz: aseguran más de 82 mil litros de combustible

Mediante un comunicado, la FGR informó sobre una nueva carpeta de investigación por el delito de huachicol, encontrado tras un cateo en Minatitlán un total de 82 mil 200 litros de combustible.

Acorde con lo escrito por la FGR, se cumplimentaron cuatro órdenes de cateo y se aseguraron a su vez 149 vehículos, varias de ellas pipas, así como contenedores más tanques de almacenamiento.

Sin embargo, no se reportan detenidos y la FGR no ha señalado a ningún grupo criminal como operador de dichos predios en Minatitlán, los cuales quedaron a disposición de las autoridades.

Fue la Fiscalía Especializada de Control Regional de Veracruz la que encabezó las diligencias en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

Minatitlán: FGR inicia investigación por decomiso de huachicol

Minatitlán, Veracruz: esto se encontró en decomiso de huachicol

La FGR explica que se catearon cuatro predios, lo que dio con 52 mil 200 litros en el primero, más 25 pipas y un camión, entre otros vehículos como semiremolques tipo tanque.

Esto fue todo lo encontrado en los cuatro predios en Minatitlán, además de los 82 mil litros de combustible:

34 tractocamiones

3 camiones

5 camionetas

29 semirremolques de tanque simple

57 semirremolques tipo tanque full

6 plataformas con contenedor

10 contenedores tipo Fractank - IBC

15 tanques fijos de almacenamiento

18 autotanques

2 remolques nodriza

9 contenedores tipo IBC

2 tanques cisterna móviles

1 camión con tanque