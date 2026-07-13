En conferencia de prensa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum reveló que podría llegar a México una nueva armadora, tras la salida de Toyota de Tijuana.

“Hay una armadora, vamos a presentarlo la otra semana, se quiere instalar en México”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Palabras de Sheinbaum ante la pregunta sobre la industria automotriz entre los aranceles de Estados Unidos y sobre el traslado de planta de Toyota de Tijuana, Baja California a San Antonio, Texas hacia 2030.

Pese a salida de Toyota, el gobierno de México mantiene contacto continúo con la industria automotriz: Sheinbaum

Con la posible llegada de una nueva armadora, Sheinbaum refrendó que el gobierno de México mantiene contacto continúo con la industria automotriz.

Por lo que también, Sheinbaum explicó que hay un trabajo permanente con los Estados Unidos para la búsqueda de la reducción de los aranceles en este sector.

“Estamos en contacto con la industria automotriz y trabajando permanentemente y parte de lo que trabajamos con el gobierno de Estados Unidos, pues es la reducción de este arancel, que fue impuesto también de manera unilateral”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Así como, Sheinbaum precisó que internamente en el país se trabaja para evitar que pueda cerrarse otra planta y con el objetivo de aumentar la venta de vehículos nacionales.

“Y estamos trabajando con la industria automotriz, aumentado la venta de vehículos nacionales y yo me he reunido dos veces con ellos, viene ahora una tercera reunión también con toda la industria automotriz y buscando diferentes mecanismos para evitar que pueda cerrarse otra planta”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec podría llegar a acuerdo para traslado de vehículos

Entre otros rubros de la industria automotriz, la mandataria Sheinbaum destacó el reciente traslado de unidades de Hyundai entre Salina Cruz y Coatzacoalcos por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Lo cual es un paso para que se llegue a un acuerdo de traslado de vehículos permanente mediante el ferrocarril del CIIT, operación que podría formalizarse la próxima semana, informó Sheinbaum.