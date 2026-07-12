The Walt Disney Company analiza la posibilidad de ofrecer una versión gratuita de Disney+, una estrategia con la que buscaría ampliar su audiencia en medio de la creciente competencia de plataformas con contenido financiado por publicidad, como YouTube, Tubi o The Roku Channel.

La iniciativa de Disney y lanzar una versión gratuita de su plataforma de streaming, aún se encuentra en una fase de evaluación y no tiene fecha de lanzamiento.

De acuerdo con reportes, la propuesta fue discutida de manera interna por Adam Smith, director de Producto y Tecnología de Disney, como parte de una serie de medidas para fortalecer el negocio de streaming y captar nuevos espectadores sin obligarlos a pagar una suscripción desde el primer momento.

Analizan lanzar una versión gratuita de Disney+ para competir con YouTube y el streaming gratis

La Walt Disney Company está evaluando internamente el lanzamiento de una versión gratuita de su plataforma Disney+, según reveló Business Insider.

El objetivo principal es impulsar el crecimiento de suscriptores y fortalecer su posición en el competitivo mercado del streaming, donde los consumidores cada vez prefieren opciones sin costo.

Disney+ aumentará sus precios (BoliviaInteligente / Unsplash)

Por ahora, Disney no ha revelado qué películas o series formarían parte de este posible plan gratuito , aunque el modelo estaría respaldado por publicidad y serviría como puerta de entrada para que los usuarios posteriormente contraten una suscripción de pago.

Datos de Nielsen citados en el reporte indican que las plataformas AVOD (Advertising Video on Demand) representaron el 18.7% del consumo televisivo en Estados Unidos en abril de 2026, frente al 12.7% de hace dos años, en donde los usuarios, más sensibles al precio, migran hacia opciones como YouTube, Tubi y The Roku Channel.

Disney+ gratis sería una estrategia para atraer nuevos suscriptores

La estrategia de Disney+ llega en un momento en el que las plataformas de streaming buscan adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo; como en YouTube, que ha incrementado su presencia entre los espectadores de televisión.

Aunque la versión gratuita de Disney+ todavía no es un proyecto confirmado, la posibilidad refleja el giro que atraviesa la industria del streaming, donde ofrecer contenido sin costo, acompañado de anuncios, comienza a perfilarse como una de las principales estrategias para impulsar el crecimiento de las plataformas.