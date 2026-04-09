Las hijas de Garza Sada, María del Carmen, Viviana y Gabriela Garza Delgado, están en disputa legal contra Banco Santander por acciones de Grupo Alfa.

La tarde del miércoles 8 de abril, la disputa Garza Delgado vs Santander fue atraída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras falta de resolución desde 2023.

La demanda data de más de 14 años, ya que las hermanas Garza Delgada apuntan presunto despojo de un fideicomiso creado por su padre, Roberto Garza Sada, por 36.7 millones de acciones de Grupo Alfa.

Don Roberto Garza Sada Jr. (Especial)

Garza Delgado vs Santander: claves del caso por acciones de Grupo Alfa

Las hermanas Garza Delgado acusan a Santander de actuar negligente por permitir la apropiación de un fideicomiso con acciones de Grupo Alfa, creado por su padre y sustraído por su hermano.

El litigio por las acciones de Grupo Alfa comenzó tras la muerte de Roberto Garza Sada Jr., debido a la presunta falsificación de su firma por parte de su hijo, Roberto Garza Delgado.

Las hijas de Garza Sada descubrieron mediante peritajes que su hermano habría falsificado la firma de su padre para obtener 36.7 millones de acciones de Grupo Alfa, equivalentes en ese momento al 10%.

El fideicomiso creado por Roberto Garza Sada Jr. data de 1994 ; sin embargo, el único varón de sus hijos inició el proceso de sustracción que fue confirmado en 2014 lo que comenzó con la disputa legal.

Aunque no se ha confirmado una cantidad, de encontrarse a Santander culpable de negligencia tendría que pagar a las hermanas Garza Delgado un aproximado de 800 millones de dólares por el valor de las acciones.

Santander (Especial)

Garza Delgado vs Santander: así va la disputa por acciones de Grupo Alfa

Las hermanas Garza Delgado han interpuesto diversos recursos contra Santander, entre ellos a la Comisión de Valores de Estados Unidos en 2024 por presuntas prácticas corruptas.

Previo a eso, en 2021, el Primer Tribunal Colegiado Civil de Monterrey falló en contra de Santander y le ordenó restituir las acciones de las hermanas Garza Delgada.

Sin embargo, en 2023, presentaron al menos siete recursos entre ambas partes, que fueron turnados al Segundo Tribunal Colegiado debido a impedimento de magistrados.

Los mismos se votaron a favor de su atracción a la SCJN, que anteriormente ya había desechado un amparo a revisión de Santander por no cotejar debidamente las firmas.