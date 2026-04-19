Paramount aprovechó muy bien su tiempo en la CinemaCon 2026, pues también dio a conocer que ya preparan una nueva película de Guerra Mundial Z.

Para quienes no conozcan la obra, Guerra Mundial Z se estrenó en 2013 con gran éxito, desde ese momento se le ha pedido a Paramount una nueva entrega y parece que David Ellison la concretará.

No se sabe si Guerra Mundial Z será una secuela de la película de Paramount

Lamentablemente, Paramount no dio más detalles de esta nueva película de Guerra Mundial Z, más allá de confirmar que ya se encuentra en desarrollo.

No se sabe si la nueva película de Guerra Mundial Z es una secuela, reboot o spin off del filme original de 2013, el cual para muchos fue un parte aguas en el cine de zombies de ese momento.

Guerra Mundial Z (Paramount)

Dado que apenas se dio el anuncio como tal, es posible que la obra esté en etapa de planeación, lo que significa que faltan varios años para que se de algo concreto como el elenco, fecha de estreno y un primer vistazo.

Además, también cabe la posibilidad de que el desarrollo del filme pudiera sufrir algún retraso, pues se sabe que los anuncios anticipados de este tipo pocas veces llegan a cumplirse de acuerdo con el plan.

Paramount lleva prometiendo una secuela de Guerra Mundial Z desde hace más de 10 años

Lo interesante del anuncio es que llega más de 10 años después de que Paramount prometiera una secuela de Guerra Mundial Z .

La primera película de Guerra Mundial Z costó 190 mdd y logró recaudar 540 mdd; aunque no fue el gran éxito, logró recuperar toda su inversión y generar ganancias mínimas.

Guerra Mundial Z (Paramount)

Tal vez por eso Paramount estaba tan dudosa de desarrollar la nueva película, pues podría no cumplir las expectativas luego que la primera tuvo un recibimiento mediano.

No obstante, a lo largo de los años, el filme se ha hecho con una sólida base de fanáticos, lo que indicaría que habría un renovado interés, cosa que habría atraído a Paramount para confirmar el nuevo filme.