Al responder a la demanda que Apple interpuso en su contra meses atrás, OpenAI contraatacó al presentar una contrademanda en la que acusó a su rival en tribunales de un presunto robo de secretos comerciales.

De acuerdo con lo informado, la acusación que se interpuso en el Tribunal de Distrito Norte de California, establece que Apple también habría bloqueado su cadena de suministro.

Cabe destacar que la demanda de la empresa de la manzana contra la compañía de IA, también se centra en acusaciones por supuesto robo de secretos comerciales.

OpenAI contraataca: acusa a Apple de robar información confidencial y obstaculizar su negocio (Eduardo Díaz SDP Noticias )

OpenAI contrademanda a Apple por robo de secretos comerciales

La guerra en tribunales entre OpenAI y Apple tiene un nuevo capítulo, pues el viernes 27 de noviembre de 2026, la firma de IA demandó a la empresa de tecnología por presunto robo de secretos comerciales.

En la demanda se refiere que el robo habría sido cometido por un exempleado de Apple que trabajó medio año en OpenAI y regresó a la firma de la manzana con información confidencial de su hardware.

De la misma forma, se sostiene que Apple presionó a proveedores compartidos para conocer sus proyectos y con ello excluir a empleados que hubieran trabajado con la empresa.

Aunado a lo anterior, OpenAI acusó en su recurso que su rival habría impulsado el uso de cuentas personales de iCloud, para luego amenazar con acciones legales por secretos comerciales.

De manera inicial, Apple negó de forma rotunda todas las acusaciones y sostuvo que la demanda interpuesta en su contra busca desviar la atención del caso original que ellos presentaron en julio de 2026.

OpenAI (Michael Dwyer / AP Photo/Michael Dwyer)

Apple inició el pleito con demanda desde julio

La respuesta de OpenAI en tribunales se presentó luego de que el 10 de julio de 2026, Apple interpuso una primera demanda en la que también señaló a la firma de IA por robo de secretos comerciales.

En su demanda, Apple acusa que OpenAI sustrajo información confidencial para desarrollar dispositivos de inteligencia artificial, por medio de personal técnico y hasta a través de su director de hardware.

La acusación indica que dos exempleados suyos, Tang Tan y Chang Liu, encabezaron el presunto robo, debido a que ambos fueron contratados posteriormente por la empresa de IA.

Asimismo, alegó que Liu conservó una laptop de Apple y accedió a archivos confidenciales, incluyendo datos de productos no anunciados y especificaciones técnicas.

OpenAI rechazó las acusaciones y afirmó que no tiene interés en secretos comerciales de otras empresas, mientras Apple solicitó en agosto una orden judicial para impedir el uso de la información disputada.