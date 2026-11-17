El fiscal de California, Rob Bonta, esta semana presentó una demanda contra OpenAI, dueña de ChatGPT, a quien acusa de presentar fallas de seguridad que derivaron en el hackeo de la plataforma Hugging Face, en julio de 2026, el cual fue uno de al menos 80 incidentes cibernéticos.

Aquel año, modelos experimentales de OpenAI, de manera autónoma penetraron los sistemas informáticos de la biblioteca de Hugging Face, hackeo que el Fiscal describe como “completamente previsible” ya que es un error probar modelos que se saben peligrosos en un entorno defectuoso, vulnerable y sin una supervisión adecuada.

Argumenta que se prioriza el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial sobre la protección pública.

“Si bien los relatos sobre el ataque a Hugging Face han evocado fantasías de ciencia ficción acerca de sistemas de IA fuera de control, quiero ser claro: dicho ataque fue el resultado previsible de una cultura interna en OpenAI que prioriza el crecimiento y el rápido desarrollo de modelos por encima de la seguridad y la rendición de cuentas; y este es solo uno de los 80 incidentes conocidos”, señala. Rob Bonta. Fiscal General de California

La demanda fue presentada en la Corte Suprema de San Francisco tras una investigación que Bonta inició en septiembre, mes que notificó a OpenAI sobre las indagatorias vinculadas a los riesgos de ciberseguridad relacionados con la empresa y sus modelos.

Hugging Face en estado de alerta tras hackeo de OpenAI (Michael Dwyer / AP Photo/Michael Dwyer)

OpenAI se defiende

Ante señalamientos como el de Bonta, OpenAI asegura que desde el evento del pasado mes de julio contra Hugging Face, inició una investigación para “comprender y tratar el problema”.

Así como optó por medidas de salvaguardias en todo su entorno de investigación y mejoró los mecanismos de detección de salidas de ruta no previstas de la IA, esto para evitar que la historia se repita.

“Desde el incidente de Hugging Face, hemos llevado a cabo un esfuerzo exhaustivo y transparente para comprender y abordar la actividad de modelos que presentan desalineación. Hemos publicado un informe técnico detallado, encargado y publicado un informe independiente adicional, notificado a las organizaciones afectadas, reforzado las salvaguardas en nuestros sistemas de investigación y creado un marco para la identificación y divulgación de casos de desalineación” OpenAI

Finalmente, la empresa dirigida por Sam Altman, se compromete a seguir colaborando de manera constructiva con la oficina del Fiscal General de California para compartir información y promover estándares de seguridad sólidos y prácticos para toda la industria.