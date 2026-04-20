Te contamos quién es John Ternus, el nuevo CEO de Apple que llega para sustituir a Tim Cook.

Apple anunció que cambiará de presidente ejecutivo, el puesto será ocupado por John Ternus, informó la compañía.

¿Quién es es John Ternus?

John Ternus es un ingeniero y ejecutivo estadounidense. Desde 2001, trabaja para Apple.

John Ternus , nuevo CEO de Apple (Apple )

¿Cuántos años tiene es John Ternus?

Se sabe que actualmente John Ternus tiene 50 años de edad. Nació en mayo de 1975, aunque se desconoce el día exacto.

¿Quién es la esposa de es John Ternus?

Pese a ser una figura pública, no se sabe si John Ternus está casado. El ejecutivo mantiene su vida personal y familiar en privado.

¿Qué signo zodiacal es John Ternus?

Al no conocerse la fecha exacta de nacimiento de John Ternus, no puede establecerse su signo zodiacal.

John Ternus, nuevo CEO de Apple (Especial )

¿Cuántos hijos tiene John Ternus?

Se desconoce si John Ternus tiene hijos.

¿Qué estudió John Ternus?

El nuevo CEO de Apple, John Ternus, estudió una licenciatura en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Pensilvania.

John Ternus , nuevo CEO de Apple (Especial)

¿En qué ha trabajado John Ternus?

Antes de llegar a Apple, John Ternus trabajó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems durante cuatro años.

Ternus se uniría al equipo de diseño de productos de Apple en 2001, año crucial para la empresa, ya que Steve Jobs había vuelto.

Para 2013, John Ternus se convertiría en Vicepresidente de Ingeniería de Hardware de Apple.

Con ese puesto, Ternus lidera la ingeniería de hardware, incluyendo los equipos responsables del:

iPhone

iPad

Mac

Apple Watch

AirPods

Apple Vision Pro

A lo largo de su carrera en Apple, John Ternus ha supervisado el trabajo de ingeniería de hardware en diversos productos e innovaciones como iPad y AirPods.

John Ternus , nuevo CEO de Apple (Apple)

John Ternus se convierte en nuevo CEO de Apple tras salida de Tim Cook

Mediante un comunicado, Apple confirmó que Tim Cook deja de ser CEO de Apple; su puesto lo ocupará John Ternus.

De acuerdo con Apple, John Ternus será CEO y se unirá al Consejo de Administración a partir del 1 de septiembre de 2026.

La transición fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Apple.

John Ternus agradeció ser considerado como CEO y se mostró optimista por lo que Apple puede conseguir en un futuro bajo su liderazgo:

Por su parte, Tim Cook se convertirá en presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple.

Tim Cook continuará como CEO durante el verano, colaborará con John Ternus para realizar una transición efectiva.

Además de John Ternus, Arthur Levinson, presidente no ejecutivo de Apple, ahora será su director independiente principal.