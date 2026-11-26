Ya inició la promoción “Trae tu Canasta de Cinépolis”, que permite que lleves tu propia “palomera” para que te den tus alimentos a un precio especial durante varios días.

Esta dinámica de trae tu Canasta de Cinépolis está vigente durante los días 25, 26 y 27 de noviembre. Aquí te daremos todos los datos para que la aproveches.

Palomitas en Cinépolis Mantequilla (Cinépolis)

Precio de la promoción trae tu Canasta de Cinépolis

El precio de la promoción de trae tu Canasta de Cinépolis es de $169 pesos por cada ocasión que vayas a llenar tu palomera en la dulcería del complejo.

Dicho precio de trae tu Canasta de Cinépolis incluye solo palomitas de mantequilla; si quieres otro sabor, deberás de pagar $58 pesos extra a la promoción.

Solo podrás combinar hasta un máximo de cuatro sabores diferentes por envase, dependiendo también de los que estén disponibles en la dulcería.

Hay que señalar que el precio también podría aumentar en caso de rebasarse la cantidad permitida de los envases, que equivale a 470 gramos o 512 onzas.

Palomitas en Cinépolis (Cinépolis)

Condiciones para aplicar la promoción de trae tu Canasta de Cinépolis

De acuerdo con la exhibidora, la promoción trae tu Canasta de Cinépolis da derecho a un equivalente de dos canastas tamaño “Para Llevar”, los mencionados 470 gramos o 512 onzas.

Para que todo sea efectivo en la promoción trae tu Canasta de Cinépolis, el personal utilizará recipientes de medición propios como referencia antes de verter las palomitas en el contenedor del usuario.

Por otra parte, el recipiente presentado por el consumidor debe cumplir con condiciones adecuadas de limpieza e higiene.

Debe estar visiblemente limpio y ser apto para alimentos, estando libre de residuos, olores desagradables, suciedad o humedad excesiva.

Asimismo, quedan prohibidos los recipientes que tengan bordes filosos, aquellos elaborados con materiales frágiles que puedan romperse fácilmente o los que hayan contenido sustancias peligrosas.

Por último, la oferta no aplica en conjuntos Cinépolis VIP ni es acumulable con otras promociones o descuentos.