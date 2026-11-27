La temporada de descuentos y promociones con Black Friday llega a Ocesa para HSBC donde se ofrecerán oportunidades especiales en la compra de boletos para conciertos.

Así que deberías aprovechar el Black Friday de Ocesa para HSBC ya que no será solo un día de promoción.

Ya que Black Friday de Ocesa para HSBC tendrá una vigencia de cuatro días, del 27 al 30 de noviembre de 2026 para que la puedas aprovechar.

Black Friday de Ocesa para HSBC: del 27 al 30 de noviembre (OCESA )

Así podrás acceder a Black Friday de Ocesa para HSBC

Para acceder a Black Friday de Ocesa para HSBC, deberás seguir estos sencillos pasos:

Consultar y seleccionar tu evento

Desbloquear las tarifas promocionales de Black Friday de Ocesa para HSBC

Pagar con tarjetas HSBC

La promoción de Black Friday de Ocesa para HSBC contará con meses sin intereses o bonificaciones bajo registro previo en el portal de promociones del banco.

Mientras que algunos de los eventos participante en el Black Friday de Ocesa para HSBC están los conciertos de:

David Bisbal (CDMX)

Kygo (CDMX)

Los Bukis (Guadalajara)

Yuridia (CDMX)

Concierto Despecho (CDMX)

Buenavista Social Club(CDMX)

Para mayor información de Black Friday de Ocesa te recomendamos consultar el apartado de Promociones de HSBC en línea o en tu banca electrónica.