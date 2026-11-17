Jensen Huang abrió la posibilidad de regresar como CEO de Nvidia, luego de reconocer que cometió errores graves en su vida personal que afectaron a la compañía y generaron problemas para su Consejo de Administración.

“Llegué a Estados Unidos hace 53 años, y convertirme en ciudadano estadounidense es uno de los mayores regalos y uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida. NVIDIA ha sido la obra de mi vida. Haberla convertido en la empresa que es hoy junto a mis colegas ha sido un privilegio y un honor. Solo en Estados Unidos podría existir una empresa como NVIDIA. Amo nuestro país y amo a NVIDIA.” Jensen Huang

El empresario aseguró que estaría dispuesto a retomar el cargo de CEO de Nvidia si la junta considera que es lo mejor para la empresa y sus accionistas.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Jensen Huang agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de empleados, inversionistas, socios comerciales y clientes, quienes, según explicó, le han pedido que vuelva a dirigir la compañía tecnológica Nvidia.

Jensen Huang podría regresar como CEO Nvidia (@JensenHuang / X)

Jensen Huang se dice dispuesto a regresar como CEO de Nvidia

En su declaración, Jensen Huang asumió la responsabilidad por sus acciones y expresó su compromiso de cooperar con la investigación independiente del Consejo de Administración.

“No estuve a la altura de los estándares que se esperan de todos en NVIDIA, y he cometido errores graves en mi vida personal. Creé problemas para el Consejo de Administración que lamento profundamente. Asumo plenamente mis errores y me comprometo a cooperar con la investigación independiente del Consejo de Administración.” Jensen Huang

También Jensen Huang manifestó su arrepentimiento por los problemas que ocasionó y aseguró que no estuvo a la altura de los estándares esperados dentro de Nvidia.

Jensen Huang podría regresar como CEO Nvidia (@JensenHuang / X)

El mensaje de Jensen Huang llega después de su renuncia, el 12 de noviembre de 2026, en medio de reportes sobre presuntas relaciones extramaritales, incluida una supuesta relación con una mujer señalada como espía china, situación que habría generado preocupaciones de seguridad nacional.

Jensen Huang también recordó que llegó a Estados Unidos hace 53 años y calificó su ciudadanía estadounidense como uno de los mayores orgullos de su vida; asimismo, destacó que Nvidia representa el trabajo de toda su trayectoria profesional.

Finalmente, Jensen Huang reiteró su amor por Nvidia y Estados Unidos, pero dejó claro que su posible regreso como CEO dependerá exclusivamente de la determinación del Consejo de Administración.