Jensen Huang, expresidente de Nvidia, comparecerá el próximo 1 de diciembre ante tres comités del Congreso de Estados Unidos como parte de una investigación parlamentaria que inició tras revelarse su relación extramarital que una mujer vinculada a los servicios de inteligencia chinos.

Se analizará si Alice Huang, una empresaria vinculada a la tecnológica Megaspeed, pudo tener acceso a información confidencial de Nvidia, incluso si pudo influir en las decisiones corporativas relativas a la comercialización de semiconductores avanzados.

Jensen Huang, de 62 años, rendirá testimonio ante tres comisiones de la Cámara de Representantes:

Comité de Asuntos Exteriores

Comité de Inteligencia de la Cámara

Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino

La sesión será privada y contará con una transcripción oficial. Su colaboración permitirá a los legisladores avanzar en las indagatorias sin recurrir a una citación obligatoria como le fue advertido en una carta que los tres le enviaron el pasado 12 de noviembre.

Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia tras escándalo de infidelidad (Eduardo Díaz SDP Noticias )

El consejero general de Nvidia, Tim Teter, también fue citado para una entrevista transcrita el 2 de diciembre, y se prevé una audiencia pública en el Senado el 3 de diciembre.

Congreso de Estados Unidos investiga presuntas exportaciones de chips avanzados a China

El Congreso de Estados Unidos, y diversas agencias federales, investigan presuntas exportaciones y desvíos ilegales de chips avanzados de inteligencia artificial y semiconductores fabricados por Nvidia hacia China mediante intermediarios en el Sudeste Asiático.

John Moolenaar, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, mediante una entrevista a CBS, explicó que los congresistas pretenden aclarar hasta qué punto pudo quedar comprometida información privilegiada de Nvidia.

En tanto que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, otorgó un plazo de 10 días a Nvidia para que aclare si tenía conocimiento de estas operaciones o si empleó estructuras de intermediación para evadir los controles.

Como medida de prevención inmediata, Estados Unidos endureció los controles de exportación y anunció nuevas restricciones para evitar que países como Malasia, Tailandia, Singapur, e Indonesia sean utilizados como plataformas de contrabando tecnológico.