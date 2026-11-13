Bimbo, la empresa de panificación líder en el mundo, volvió a ser reconocida como uno de los Mejores Empleadores del Mundo en la clasificación elaborada por la revista Forbes (en colaboración con Statista, la firma líder en inteligencia de mercado y estadística a nivel global).

El listado distinguió a las organizaciones que destacan por ofrecer una experiencia laboral sobresaliente, además de impulsar el desarrollo profesional de sus empleados y fomentar culturas organizacionales sólidas en distintos mercados.

En esta edición, Grupo Bimbo ocupó la posición 444 de 900 empresas reconocidas en todo el mundo. Avanzó 107 posiciones respecto a 2025, cuando ocupó el lugar 551. El resultado refleja las evaluaciones de las y los colaboradores.

Además, consolida a la compañía entre las organizaciones mejor valoradas como empleador a nivel global.

“World’s Best Employers” es un listado que se ha vuelto uno de los referentes internacionales más relevantes en materia de talento, ambiente laboral y marca empleadora.

Se distingue de otras evaluaciones ya que este ranking se construye a partir de la percepción directa de las y los colaboradores, quienes califican independiente y anónimamente a sus empleadores.

Inclusión y aprendizaje: la cultura en Grupo Bimbo

Grupo Bimbo impulsa programas de capacitación, formación de liderazgo y bienestar integral. Todo ello como parte de su estrategia de desarrollo de talento. Además, promueve entornos de trabajo seguros, incluyentes y respetuosos en los 39 países donde opera. La empresa reconoce que cada persona tiene talentos, aspiraciones y motivaciones únicas. A través de una cultura pone a las personas y su seguridad al centro, la compañía busca brindarles oportunidades para aprender, crecer, alcanzar su máximo potencial y, finalmente, generar un impacto positivo en las comunidades y el planeta.

Pero Bimbo no solo se destaca en estos rubros, sino que, en materia de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, la compañía ha registrado avances significativos. Por ejemplo, actualmente más del 30% de sus posiciones de liderazgo son ocupadas por mujeres, con la meta de alcanzar el 40% en 2030. La compañía también ha impartido más de 50 mil horas de capacitación a más de 12 mil colaboradores de distintos niveles organizacionales.

El reconocimiento otorgado a Grupo Bimbo se suma a una trayectoria respaldada por iniciativas orientadas al bienestar y desarrollo de las personas. Con una visión de largo plazo, la empresa continúa fortaleciendo una cultura basada en la seguridad, la inclusión y el aprendizaje continuo para más de 152 mil colaboradores alrededor del mundo.

Criterios detrás del reconocimiento

Para la elaboración del listado, Forbes y Statista realizaron un análisis basado en la percepción de colaboradores de empresas multinacionales alrededor del mundo. Se consideraron aspectos como una encuesta independiente, en la cual Statista consultó a más de 300 mil colaboradores de empresas multinacionales en más de 50 países, quienes evaluaron de forma anónima a sus empleadores. Además, los participantes indicaron qué tan dispuestos estarían en recomendar a sus empleadores a familiares y amigos, además de valuar otras empresas de su sector.

Finalmente, se analizaron factores relacionados con reputación corporativa, oportunidades de desarrollo profesional, compensación, balance vida-trabajo, igualdad de oportunidades e impacto social de las organizaciones.