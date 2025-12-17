Como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó el Certificado Laboral para la Agroexportación, mecanismo que garantizará que las exportaciones agrícolas cuenten con mano de obra formal afiliada al IMSS, comenzando con el aguacate hass.

Esta iniciativa ha sido impulsada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aguacate mexicano contará con respaldo de trabajo digno

A través de la plataforma VELAGRO, las empacadoras registrarán sus envíos y solicitarán el certificado correspondiente, lo que permitirá verificar que las personas jornaleras cuenten con derechos laborales.

La presentación de esta iniciativa se llevó a cabo en la Casa Michoacán, donde participaron el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y más autoridades federales y estatales.

México impulsa exportaciones con trabajo digno con Certificado Laboral para la Agroexportación (Cortesía)

Asimismo, asistieron los representantes de las principales organizaciones del sector aguacatero como:

Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM)

Consejo Directivo de la Unión de Empacadores y Comercializadores de Aguacate de Michoacán (UDECAM)

Socios Unidos en Cosecha de Aguacate, A.C. (SUCA)

Socios Unidos en Materia Agrícola A.C. (SUMAC)

Unión de Empacadores de Aguacate de Peribán A.C. (UEAPAC)

La Junta Local de Sanidad Vegetal de Michoacán

Durante el evento, Marath Bolaños aseguró que el certificado tiene como fin que el aguacate sea reconocido por su responsabilidad social en la cadena de producción. Asimismo, señaló que esta acción es parte del compromiso 63 de los 100 presentados por la mandataria federal.

Mientras que Julio Berdegué señaló que el aguacate es uno de los cinco productos prioritarios de la actual administración federal, por lo que se le destinarán recursos para reforzar las tareas de sanidad. Además de impulsar la formalidad laboral, el trabajo digno y el respeto a la naturaleza.

Certificación fortalece competitividad rumbo al T-MEC

El gobernador de Michoacán detalló que esta certificación fortalecerá la competitividad del aguacate en mercados internacionales. Asimismo, es un paso en las negociaciones del T-MEC, donde el aguacate mexicano será uno de los más observados.

México impulsa exportaciones con trabajo digno con Certificado Laboral para la Agroexportación (Cortesía)

Asimismo, de dio a conocer que el nuevo hospital de Uruapan y el hospital ya existente contarán con servicios integrales para reducir los tiempos de traslado y mejorar la atención. Al mismo tiempo que se fortalece la área Gineco-Obstetricia y se proyecta la construcción de un nuevo hospital en Villas del Pedregal, además de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) y una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF).

Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, detalló que el certificado comenzará operaciones el 1 de abril a través de la plataforma VELAGRO. Asimismo, señaló que se contará con un periodo de prueba de seis meses para que el sector pueda transicionar y se puedan corregir errores.

Finalmente, representantes de la APEAM y del UDECAM reafirmaron su compromiso por seguir impulsando la formalidad y la dignificación laboral del sector. El nuevo esquema arrancará con el aguacate hass como primer producto certificado, y se tiene previsto incorporar de manera paulatina otros productos, empezando por las berries o frutos del bosque antes de que concluya el año.

México impulsa exportaciones con trabajo digno con Certificado Laboral para la Agroexportación (Cortesía)

Con estas acciones, el gobierno de México y el sector aguacatero se comprometen a mejorar las condiciones laborales de las y los jornaleros, con el objetivo de brindarles formalidad y certeza en sus vidas profesionales.