Juan Andrés Panamá es Director General de DiDi para México y otros mercados de Hispanoamérica, donde ha liderado la expansión y consolidación de la empresa en la región.

Al frente de la compañía, ha impulsado estrategias para adaptar el modelo de negocio al mercado latinoamericano, así como el fortalecimiento de la operación y crecimiento de la plataforma.

¿Quién es Juan Andrés Panamá?

Juan Andrés Panamá es un ejecutivo mexicano del sector tecnológico y de movilidad. Es hijo del político Juan Carlos Navarro y de Cuqui Campagnani.

Es reconocido por su papel en el crecimiento de DiDi en México y Latinoamérica, donde ha ocupado cargos clave desde su llegada como uno de los primeros colaboradores en el país.

¿Qué edad tiene Juan Andrés Panamá?

Juan Andrés Panamá tiene 40 años, siendo considerado uno de los líderes jóvenes del sector tecnológico y de movilidad en la región.

¿Quién es la esposa de Juan Andrés Panamá?

No hay información pública confirmada sobre si Juan Andrés Panamá tiene esposa, ya que mantiene su vida personal en privado.

¿Qué signo zodiacal es Juan Andrés Panamá?

Debido a que no se cuenta con una fecha de nacimiento pública, no es posible determinar el signo zodiacal de Juan Andrés Panamá.

¿Juan Andrés Panamá tiene hijos?

No existe información pública que confirme si Juan Andrés Panamá tiene hijos.

¿Qué estudió Juan Andrés Panamá?

Juan Andrés Panamá estudió Administración de Negocios en la Universidad de Brasilia.

Además, cuenta con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por INSEAD, una de las escuelas de negocios más reconocidas a nivel internacional.

¿En qué ha trabajado Juan Andrés Panamá?

Juan Andrés Panamá ha desarrollado su carrera en estrategia, operaciones y análisis dentro de las industrias de tecnología, transporte y movilidad.

Desde 2018 forma parte de DiDi, donde inició en áreas operativas y posteriormente ascendió a Director General en México, ampliando después su responsabilidad a regiones como Latinoamérica, Medio Oriente y África.

Antes de su etapa en DiDi, trabajó en firmas como Deloitte y SinoLatin Capital, donde adquirió experiencia en riesgos, inversiones, logística, estrategia y planeación tanto en México como en el extranjero.