El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio a conocer que Michoacán exportará más de 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos para la celebración del Super Bowl LX, posicionando al estado como estado líder.

Aguacate michoacano que llega al Super Bowl LX cumple con certificación ambiental

Ramírez Bedolla detalló que el 90% del aguacate exportado durante este año cuenta con verificación Proforest Avocado, por lo que proviene de huertos libres de deforestación. Asimismo, resultado que se dio gracias a la implementación de un sistema de vigilancia satelital llamado “Guardián Forestal”.

El mandatario señaló que para el Super Bowl LX, 68 municipios de Michoacán cultivadores han empezado a enviar el fruto a diversas ciudades de Estados Unidos.

Aguacate michoacano conquista el Super Bowl LX con exportación récord a EU (Cortesía)

Asimismo, subrayó que Michoacán cuenta con 182 mil hectáreas de huertas distribuidas en municipios como Uruapan, Tancítaro, Ario, Nuevo Parangaricutiro, Tacámbaro o Peribán, lo que permite la producción de más de un millón 300 mil toneladas al año de aguacate.

Por otra parte, el gobernador michoacano aseguró que el estado ocupa el primer lugar en producción de otros productos como limón, guayaba, fresa y zarzamora.

Finalmente, Alfredo Ramírez informó que, a dos años de la puesta en marcha de este instrumento de certificación, 58 mil huertas se han registrado y se han verificado 240 mil cortes de aguacate. Además, con el uso de tecnología e inteligencia artificial se vigilan 6 millones de hectáreas del territorio.

Con estos resultados, Michoacán se consolida como referente en exportación y cultivo de aguacate para eventos de talla mundial, como el Super Bowl LX.