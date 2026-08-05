Coca-Cola aumentará los precios de sus productos hasta 5 pesos en México y estos son los nuevos precios a partir de 4 de agosto.

El Fomento Económico Mexicano (FEMSA) confirmó que actualizó la lista de precios de los productos Coca-Cola en México y los nuevos costos se aplican a partir del 4 de agosto.

Coca-Cola aumenta el precio de sus productos: lista de precios

FEMSA argumenta que el aumento de los precios de los productos de Coca-Cola está relacionado con el incremento en el costos de insumos usados para su elaboración.

Coca-Cola entregó la nueva de lista de precios a establecimientos del país con los siguientes costos:

Coca-Cola tradicional:

Coca cola 250 ml: 14 pesos

Coca cola Boz vidrio: 17 pesos

Coca cola lata 355 ml: 23 pesos

Coca cola 355 CHUBY: 14 pesos

Coca cola 500 ml retornable vidrio: 16 pesos

Coca cola 600 ml pet: 22 pesos

Coca cola 1.25 lts retornable: 25 pesos

Coca cola 1.350 lts: 32 pesos

Coca cola 1.75 lts. NR: 37 pesos

Coca cola 2.250 lts. NR: 48 pesos

Coca cola 400 ML: 18 pesos

Coca cola 2.75 lts. NR: 46 pesos

Coca cola 3 Its. Ret: 36 pesos

Coca cola 3 lts. n.r: 46 pesos

Coca cola ret 235 ml la flaca: 12 pesos

Coca Cola Bacardi: 33 pesos

Coca-Cola sin azúcar:

Coca sin azúcar 355 lata: 22 pesos

Coca sin azúcar 355 ml. n.r: 10 pesos

Coca sin azúcar 600 ml, n.r: 20 pesos

Coca sin azúcar 1.35: 20 pesos

Coca sin azúcar 3 lts. n.r: 35 pesos

Coca sin azúcar 2 lts: 25 pesos

Coca-Cola light:

Coca light lata 355 ml lata: 22 pesos

Coca light 600 ml. n.r: 21 pesos

Coca light 1 Its. n.r: 29 pesos

Coca light 2 Its. n.r: 45 pesos

Refrescos de sabor:

Sabores lata 355 ml: 22 pesos

Sabores Lgt o zero de 355 ml: 10 pesos

Sidral 600 ml. Vidrio: 16 pesos

Fanta, Fresca, 500 ml Vidrio: 16 pesos

Sidral, Sprite 2 Lts: 30 pesos

Agua Ciel:

Ciel 600 ml: 11 pesos

Ciel 1 lt: 14 pesos

Ciel 1.5 lts: 17 pesos

Ciel 5 lts: 39 pesos

Ciel 10 lts: 48 pesos

Ciel 2 lts: 20 pesos

Por este motivo aumentaron los precios de los productor Coca-Cola

FEMSA menciona que el aumento en los precios de los productos Coca-Cola está relacionada con el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Otros factores que influyeron en el incremento de precios de Coca-Cola son la inflación y el debilitamiento del consumo en México.

Coca-Cola realizará ajuste graduales a sus precios en las siguientes semanas y esperan tener una mejor posición competitiva a finales de agosto.