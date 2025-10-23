El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la solicitud de declaración de Indicación Geográfica Aguacate Franja Michoacana.

Esta medida busca reconocer legalmente el origen y la calidad del aguacate michoacano, protegerlo frente a usos indebidos y fortalecer su valor en los mercados nacional e internacional.

Alfredo Ramírez Bedolla destaca la producción de aguacate en Michoacán

El mandatario explicó que la Indicación Geográfica es una figura de propiedad industrial que vincula la calidad, reputación y características de un producto con su zona de origen, funcionando como un sello de autenticidad que protege a los productores y eleva el valor del fruto en los mercados globales.

Michoacán es líder nacional en la producción agrícola y el aguacate es su mayor orgullo. Con esta solicitud iniciamos el proceso para proteger jurídicamente un producto que identifica a México en el mundo y que sustenta la economía de miles de familias michoacanas. Alfredo Ramírez Bedolla

Cabe destacar que Michoacán concentra el 30.9% de la producción mundial de aguacate y aporta el 85.9% de las exportaciones nacionales del fruto a diferentes países.

Alfredo Ramírez Bedolla busca proteger el aguacate michoacano con Indicación Geográfica. (Cortesía)

El gobernador subrayó que la protección del Aguacate Franja Michoacana fortalecerá la competitividad del estado frente a imitaciones o prácticas comerciales desleales, garantizando que solo el fruto cultivado bajo las condiciones climáticas y geográficas de Michoacán pueda ostentar esta denominación.

Uno de cada tres dólares que entran al país por exportaciones agrícolas proviene de Michoacán. Esta protección es un paso fundamental para seguir impulsando al campo michoacano con valor, identidad y orgullo. Alfredo Ramírez Bedolla

Con esta acción, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso con la innovación y la protección del patrimonio productivo del estado, colocando al aguacate junto a otros productos emblemáticos como el Pez Blanco de Pátzcuaro y las Catrinas de Barro de Capula.