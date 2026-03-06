Aunque en este momento el futuro de James Gunn es incierto dentro de Warner Bros. y DC Films, el director sigue trabajando en la secuela de Superman.

De hecho, James Gunn está tan comprometido con Superman, que ya estaría afinando detalles para comenzar la filmación de Man of Tomorrow.

James Gunn (@jamesgunn)

James Gunn grabaría la secuela de Superman en primavera de 2026

Un reporte del sitio especializado Page Six, James Gunn ya tiene todo listo para comenzar a filmar la secuela de Superman en la primavera de este 2026.

Para ser más exactos, la filmación de la secuela de Superman comenzará el 17 de abril en la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, con todo el equipo listo.

Esto sorprende a más de uno, pues el director no parece estar afectado (de momento), por los cambios que se están dando en Warner Bros. y Paramount.

Los cuales podrían traer su despido o renuncia de DC Films, debido a la tendencia claramente conservadora que tienen los nuevos dueños de la casa de Superman.

Aunque hay que señalar que James Gunn ya tenía aprobado el proyecto de Man of Tomorrow, incluso antes que se dieran los primeros acercamientos para la compra de Warner Bros.

Hasta que no entre la nueva administración, el director se mantendrá activo en esta división del estudio.

¿Cuándo se estrena la secuela de Superman de James Gunn?

Man of Tomorrow, la secuela de Superman de James Gunn, se estrenará en julio de 2027; es por ello que la filmación debe de empezar más allá de los temas entre Warner Bros. y Paramount.

No hay que mencionar que Man of Tomorrow es una de las grandes apuestas de Warner Bros. para 2027, además de ser la siguiente película de James Gunn en el DCU.

De ahí que el director se mantenga trabajando a pesar de todo; no obstante, en caso de que los reportes sean ciertos, es posible que esta sea su última película.

Basta decir que después de la secuela de Superman, no se tienen nuevos proyectos anunciados ni para el director ni para el DCU en general.