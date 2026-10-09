Meta, compañía dueña de Facebook e Instagram, prohibió este 8 de octubre la publicidad de TikTok y ByteDance, en sus plataformas dentro de Estados Unidos y otros 6 países.
La medida contra TikTok y ByteDance en Facebook e Instagram, fue confirmada por un portavoz Meta, siendo un nuevo movimiento en la rivalidad entre ambas empresas tecnológicas.
Prohibición de Meta a publicidad de TikTok y ByteDance abarca 7 países con acceso a Facebook e Instagram
El veto aplicado por Meta a la publicidad de TikTok y ByteDance en Facebook e Instagram abarca los siguientes 7 países:
- Estados Unidos
- Canadá
- Egipto
- Indonesia
- Japón
- Tailandia
- Vietnam
Asimismo, la prohibición de Meta a la publicidad de TikTok y ByteDance en Facebook e Instagram se extiende a cualquier campaña de anunciantes externos que incorpore links a TikTok.
Meta justificó su posición declarando que no tiene la obligación de publicar anuncios de un competidor cuyo objetivo explícito es desviar a los usuarios fuera de sus propias aplicaciones.
La empresa sostuvo que denegar servicios promocionales a un competidor directo es una práctica comercial habitual en diversas industrias.
Afirmando de paso que seguirá compitiendo sobre la base de la calidad de sus productos y la experiencia de usuario, no en cuestiones publicitarias.
Prohibición de Meta a publicidad de TikTok y ByteDance en Facebook e Instagram viene tras presión regulatoria
Todo indica que la decisión de Meta de prohibir publicidad de TikTok y ByteDance en Facebook e Instagram forma parte de la presión regulatoria en redes sociales.
Meta ha instado públicamente a TikTok y a YouTube a adoptar las medidas de seguridad para menores que su propia plataforma aceptó en agosto de este 2026.
Dichas medidas abarcan límites diarios de tiempo de uso e imposición de restricciones de acceso nocturno, para evitar situaciones como la adicción a medios electrónicos.
Entre tanto, TikTok opera en territorio estadounidense a través de una sociedad conjunta de mayoría local para salvaguardar los datos de más de 200 millones de usuarios y esquivar una prohibición del gobierno.
Sin embargo, no ha aceptado regulaciones federales, manteniéndose solo con arreglos locales como el alcanzando en el Estado de Alabama.